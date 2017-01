Kreis Lörrach. Martin Schulz, frisch gekürter Kanzlerkandidat der SPD, findet in Südbaden die breite Unterstützung der Parteibasis. „Wir gehen geschlossen und kämpferisch in die Bundestagswahl“, signalisierte der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger beim Neujahrsempfang der Kreis-SPD gestern in Brombach.

Er beschwor den „Konsens der Demokraten“ und warnte eindringlich vor nationalistischen und populistischen Strömungen in aller Welt. „Wir werden’s den anderen in diesem Jahr zeigen“, freute sich der Abgeordnete über den jüngsten Mitgliederzuwachs und die „gute Positionierung der SPD“ in der südbadischen Region. Hart ins Gericht ging Stickelberger mit der grün-schwarzen Landesregierung, die er als konservativ bezeichnete. Unter einem „abgehobenen Ministerpräsidenten Kretschmann“ gebe es nur ein laues Bekenntnis zur Gesamtschule. Bei der Digitalisierung werde gespart, und das Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden lasse deutlich zu wünschen übrig.

Kreisvorsitzender Philipp Schließer rühmte den „inhaltlichen Aufbruch der SPD. Landesweit habe die Partei ihr Profil gestärkt, neue Akzente in Sachen Wohnraumpolitik und Bürgerversicherung markiert und die Belange der jungen Generation in den Vordergrund gerückt.

Schließer wörtlich: „Wir kämpfen gemeinsam auf sachlicher und konstruktiver Basis für unsere Demokratie und werden weiterhin eine Programmpartei und kein Kanzlerwahlverein sein.“ Martin Schulz nannte er einen „authentischen Europäer“, den die Basis kämpferisch unterstützten werde. Als „Pluspunkt auf Kreisebene“ bezeichnete Schließer den Bundestagskandidaten Jonas Hoffmann. Dieser freute sich über den „Rückenwind der Basis“ und versprach seinen Einsatz für einen „Schulterschluss von Jung und Alt“ mit einem „klaren Bekenntnis zu Europa und mehr sozialer Gerechtigkeit“.

Aus seiner Sympathie zum Kanzlerkandidaten machte Bernd Sevecke, Vorsitzender der „AG 60 plus“ in der SPD, keinen Hehl. Er habe Schulz am Wochenende bei einer Tagung in Berlin als „Mann des Ausgleichs und der Gerechtigkeit“ kennengelernt

Gastgeber des Neujahrsempfangs war die SPD Brombach, deren Vorsitzender Maximilian Schmalz die Feier zum 120-jährigen Bestehen des Ortsvereins für Sonntag, 9. Juli, ankündigte. „Wir sind der zweitälteste SPD-Ortsverein im Landkreis“, freute sich Schmalz. Festredner werden der SPD-Bundespolitiker Gernot Erler sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger sein.