Kreis Lörrach. Der Zoll soll die schmutzige Seite der sonst so sauberen Reinigungsbranche stärker in den Fokus nehmen: In der Gebäudereinigung im Landkreis Lörrach läuft nicht alles sauber ab. Davon ist die IG BAU Südbaden überzeugt, wie sie gestern mitteilte. Die Gewerkschaft fordert deshalb von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls, die Reinigungsbranche im Landkreis Lörrach intensiver zu kontrollieren. Im vergangenen Jahr habe das Hauptzollamt Lörrach lediglich 50 Kontrollen in der Gebäudereinigung gemacht – und das im gesamten Zollbezirk. „Viel zu wenig“, sagt IG BAU-Bezirkschef Meinrad Schmidt. Wo wenig kontrolliert werde, sei die Gefahr illegaler Machenschaften groß: „Die schwarzen Schafe unter den Chefs der Reinigungsbranche registrieren sofort, wenn es wenig Kontrollen gibt. Für sie zählt nur das Risiko, entdeckt zu werden“, so Schmidt. Deshalb sei der Job, den die Zoll-Kontrolleure machten, auch enorm wichtig: Die FKS suche gezielt nach Schwarzarbeit und Lohn-Dumping. Ebenso nach Sozialmissbrauch. „Dazu zählen nicht gezahlte Abgaben für die Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, und Pflegeversicherung“, erklärt Schmidt. Bei ihren Kontrollen in der Gebäudereinigung hat die FKS im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Lörrach im vergangenen Jahr gerade einmal 15 Bußgeldverfahren eingeleitet, heißt es in der Mitteilung. Zum Vergleich: Insgesamt waren es 516 Bußgeldverfahren in allen untersuchten Branchen. Für die IG BAU steht fest: „Bei den Zoll-Kontrollen in der Gebäudereinigung ist noch reichlich Luft nach oben. In der Gebäudereinigung muss den Arbeitgebern viel intensiver auf die Finger geschaut werden“, so Schmidt. Dieser macht dabei jedoch deutlich, dass die mangelnde Kontrolle in der Regel nicht auf ein fehlendes Engagement der FKS zurückzuführen sei. „Es ist in erster Linie ein Personalproblem. Dem Zoll fehlen die Leute.“ Über die bereits vorhandenen und bereits geplanten FKS-Stellen hinaus müssten neue geschaffen werden. Hier sei die Bundesregierung gefragt. Wer den Zoll damit konfrontiere, zu wenig zu kontrollieren, bekomme oft den Hinweis auf eine „besondere Taktik“: Die FKS konzentriere sich darauf, ihre Kontrollen „risikoorientiert“ durchzuführen.