Kreis Lörrach Ruf nach Verlässlichkeit und Kontinuität

Kreis Lörrach (wer). Wie können Wirtschaft und Wohlstand in Deutschland gesichert werden? Dieser Frage widmete sich am Dienstagabend Alexander Kulitz, Jurist und Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland sowie Vertreter des liberalen Mittelstandes, der auf Einladung von FDP-Bundestagskandidat Christoph Hoffmann in Lörrach sprach.

„Uns geht es gut wie keinem zweiten Land der Welt“, verwies Kulitz, der einen 10 000 Mitglieder starken Verband vorsitzt, auf die für die Wirtschaft positiven Folgen der Agenda 2010. „Uns hat es damals den Kopf gerettet und wir sind gut durch die Krise“, betonte der Referent, der im Nebensaal des Brauhauses Lasser der aktuellen Wirtschaftspolitik indes kein gutes Zeugnis ausstellte. Denn: „Wir sind momentan dabei, die traditionelle Struktur eines dezentralen Mittelstandes zu gefährden und die Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen einer Zentralisierung, wie sie zum Beispiel in Frankreich verankert ist, aufs Spiel zu setzen. Er pochte weiterhin auf die Selbstverwaltung der Wirtschaft einerseits und die vom Staat gestellten Rahmenbedingungen, welche die Wirtschaft auszufüllen habe. Hierbei brauche der Unternehmer Verlässlichkeit und Kontinuität seitens des Staates, forderte der Bundesvorsitzende. Zudem sei es dringend nötig „viele Gesetze zu entrümpeln“ und keine weiteren Detailregeln mehr aufzustellen.

„Das wäre eine Form der Entbürokratisierung“, kritisierte er die „ordnungspolitische Regulierungswut“. Kulitz sieht im Übrigen die deutsche Wirtschaft für die Digitalisierung (Industrie 4.0) nicht gut aufgestellt und attestiert ihr mangelnde Veränderungsbereitschaft. Vielmehr poche diese auf den Status quo. Was fehlt, sei eine Vision, wo Deutschland in zehn Jahren stehe, denn ohne diese nutze die beste Agenda nichts. Wichtig sei, die junge Wirtschaft nicht zu vernachlässigen, andernfalls „sind wir in Deutschland nicht in der Lage, den Wohlstand zu halten.“