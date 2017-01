Nachrichten-Ticker

23:59 Clintons kommen zu Trumps Vereidigungs-Zeremonie

Washington - Hillary Clinton, erbitterte Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen. Das berichtet CNN unter Berufung auf das Büro der Clintons. Hillary Clinton hatte sich mit Donald Trump eine Wahlkampf-Schlammschlacht geliefert, die in gegenseitigen Beleidigungen und Verleumdungen gipfelte. Clinton sah lange Zeit wie die sichere Siegerin in dem Rennen um das Weiße Haus aus, ehe Trump auf der Zielgerade an ihr vorbeizog. Clinton reagierte verbittert.

23:09 Wall Street beginnt 2017 mit Gewinnen

New York - An der Wall Street ist das neue Jahr positiv gestartet. Nach dem kleineren Rückschlag in den letzten Tagen des abgelaufenen Jahres knüpfte der US-Aktienmarkt nach dem verlängerten Wochenende wieder an die seit Anfang November laufende Kursrallye an. Der Dow Jones gewann letztlich 0,60 Prozent auf 19 881,76 Punkte. Der Eurokurs ist auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen. Im New Yorker Handel konnte sich die Gemeinschaftswährung zuletzt jedoch wieder etwas von ihrem Tief bei 1,0341 US-Dollar absetzen und kostete 1,0410 Dollar.

23:06 Trump: Keine weiteren Entlassungen aus Guantánamo

New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich dagegen ausgesprochen, weitere Häftlinge aus dem umstrittenen Gefangenenlager Guantánamo freizulassen. Das seien extrem gefährliche Menschen und es sollte ihnen nicht erlaubt werden, in den Kampf zurückzukehren, schrieb der Republikaner bei Twitter. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International reagierte mit Kritik. Ein Sprecher des amtierenden Präsidenten Barack Obama ließ unterdessen durchblicken, dass sich das Lager in den kommenden Tagen tatsächlich noch einmal leeren könnte.

23:05 Ausnahmezustand in der Türkei bis April verlängert

Istanbul - Der nach dem Putschversuch in der Türkei im vergangenen Sommer verhängte Ausnahmezustand ist bis zum 19. April verlängert worden. Das Parlament in Ankara stimmte einem entsprechenden Antrag der Regierung zu. Vize-Ministerpräsident Numan Kurtulmus begründete den Antrag bei der emotional geführten Debatte unter anderem mit anhaltenden terroristischen Angriffen auf die Türkei. Ohne Verlängerung wäre der Ausnahmezustand am 19. Januar ausgelaufen.

23:02 De Maizière verteidigt Vorschläge zur Sicherheitsstruktur

Berlin - Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat seinen Vorstoß für eine neue Sicherheitsstruktur gegen Kritik verteidigt. Deutschland sei internationalen Bedrohungen ausgesetzt, sagte de Maizière im ZDF-"heute journal". Da werde die Sachkenntnis in den Ländern, gebraucht - aber auch mehr Steuerung durch einen starken Staat. De Maizière befürwortet eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und eine übergeordnete Steuerungseinheit. Er schlägt auch vor, die Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten der Bundesbehörde abzuschaffen.