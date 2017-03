17:04 Bund baut Bahnspitze um: Finanzvorstand Lutz wird neuer Chef

16:55 NRW bleibt dabei: Verbot von Minister-Auftritten einzeln prüfen

16:52 Hass und Fake im Netz: Maas droht mit Millionen-Bußgeldern

Berlin - Im Kampf gegen Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet setzt Bundesjustizminister Heiko Maas auf ein striktes Regelwerk für die Betreiber sozialer Netzwerke. Der SPD-Politiker stellte dazu einen Gesetzentwurf vor. "Für strafbare Hetze und Verleumdung darf auch in den sozialen Netzwerken genauso wenig Platz sein wie auf der Straße", sagte er. Dem Entwurf zufolge sollen Unternehmen etwa verpflichtet werden, offensichtlich strafbare Inhalte wie Verleumdung oder Volksverhetzung innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Beschwerde zu löschen oder zu sperren. Maas will die neuen Regeln mit hohen Bußgeldern durchsetzen.

16:48 May: Brexit-Erklärung kommt noch vor Ende des Monats

London - Die britische Premierministerin Theresa May will noch vor Ende März den Startschuss für die Brexit-Verhandlungen geben. Das sagte May im Unterhaus in London. Nachdem die Regierung das Brexit-Gesetz durchs Parlament gepeitscht hat, fehlt May nur noch die formale Zustimmung der Queen, damit sie die Scheidung von Brüssel einreichen kann. Befürchtungen, der Brexit-Zeitplan der britischen Regierung könnte durcheinander geraten, sind damit ausgeräumt. Doch separatistische Tendenzen in Schottland und Nordirland sorgen für neuen Ärger.