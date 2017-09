Kreis Lörrach Schnell ans Internet anschließen

Kreis Lörrach. Zu einem Informationsgespräch trafen sich am Mittwoch die neue Bezirksgeschäftsführerin des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Verginiya Kaerger, und Christoph Hofmann, Bürgermeister von Bad Bellingen, in der ZG in Schopfheim, wie es in einer Mitteilung von gestern heißt.

Dabei erläuterte Kaerger das Ausgleichsverfahren für Landwirte, die durch den Frost im Frühjahr Einbußen bei den Ernten hinnehmen müssen. „Die Anträge können sofort gestellt werden“, sagte sie. „Wer mehr als 70 Prozent der Ernte verloren hat, erhält eine Entschädigung. Wer weniger betroffen ist, kann einen Härtefall geltend machen.“

Kaerger hat sich zum Ziel gesetzt, sehr eng mit den Gemeinden ihres Bezirkes zusammenzuarbeiten, um den Flächenverbrauch zum Nachteil der Landwirte zu stoppen, heißt es weiter. Zudem kritisierte sie die neuen Arbeitszeitregeln für Saisonarbeitskräfte. „Diese Leute kommen, um Geld zu verdienen, und die Landwirte müssen in kurzer Zeit ihre Ernte einbringen. Da ist es absolut kontraproduktiv, die Arbeitszeit täglich und wöchentlich zu begrenzen“, lässt sich Kaerger zitieren. Sie will sich außerdem dafür einsetzen, dass alle Bauernhöfe – auch die Aussiedlerhöfe – so schnell wie möglich ans Internet angeschlossen werden.

Dieses Thema liegt auch dem Bad Bellinger Bürgermeister am Herzen: Er fordert einen Computer für jeden Bauernhof und eine Entschlackung der Bürokratie für die Landwirte.