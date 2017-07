Kreis Lörrach Schnell wieder in Lohn und Brot

Von Adrian Steineck

Norbert Sedlmair hatte zum Abschluss seiner beruflichen Laufbahn Positives zu verkünden. „Der Arbeitsmarkt im Dreiländereck ist seit mindestens vier Jahren stabil“, sagte der langjährige Leiter der Agentur für Arbeit in Lörrach, als er am Freitag zum letzten Mal die Zahlen zum Halbjahr verkündete (wir berichteten).

Kreis Lörrach. Im Juni waren im Agenturbezirk Lörrach, der die Landkreise Lörrach und Waldshut umfasst, 6875 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht wie im Vormonat einer Quote von 3,1 Prozent, womit der Agenturbezirk unter der landesweiten Arbeitslosenquote von derzeit 3,4 Prozent liegt.

Im Landkreis Lörrach waren zum Monatsende 4035 Menschen als arbeitslos gemeldet, das sind 18 mehr als im Monat zuvor. „Alle Branchen sind stabil, die Gastronomie und der Handel florieren, und das Handwerk klagt ebenfalls nicht“, fasste Sedlmair die Situation zusammen. An dieser positiven Ausgangslage werde sich, so vermutete er, bis Jahresende auch nichts mehr ändern.

Als Beleg für die anhaltend gute Konjunktur wertete Sedlmair auch den Umstand, dass in den Landkreisen Lörrach und Waldshut die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei vier Monaten liege. „Die Menschen hier kommen recht schnell wieder in Lohn und Brot“, sagte er.

Einen Wermutstropfen aber gibt es in diesem Jahr: Die Landwirte leiden unter dem späten Frost im April, der bei den Ernten zum Teil für Totalausfälle sorgte (wir berichteten). „Das hatten wir so noch nie“, blickte Sedl­mair auf seine mehr als 25-jährige Erfahrung zurück. Die Folge: „Viele Landwirte überlegen, ob sie in Kurzarbeit gehen müssen.“

Auch die anhaltende Flüchtlingskrise beschäftigt die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit: So waren im Juni insgesamt 2011 ausländische Mitbürger arbeitslos gemeldet, was einem knappen Drittel (29,3 Prozent) an der Gesamtzahl Arbeitsloser entspricht. Der Anteil Arbeitsloser aus nichteuropäischen Ländern liege bei knapp neun Prozent, zugleich komme fast jeder vierte arbeitslose Ausländer aus dem vom Krieg gebeutelten Syrien. „Das ist ein Thema, das uns in Zukunft noch stark beschäftigen wird“, sagte Sedlmair. So gelte es nicht zuletzt, Mitarbeiter zu schulen, welche die entsprechenden Sprachen der Ratsuchenden aus nichteuropäischen Ländern sprechen.

Nachfolger von Norbert Sedlmair als Leiter der Agentur für Arbeit in Lörrach wird Andreas Finke. Der 48-Jährige freute sich beim Pressegespräch darüber, dass sein Vorgänger ihm ein „gut bestelltes Feld“ hinterlassen habe, wie er sagte.