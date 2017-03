Von Michael Werndorff

Immer und überall Zeitung lesen: Das ePaper – die digitale Zeitung des Verlagshauses Jaumann mit seinen drei Tageszeitungen „Die Oberbadische, Weiler Zeitung und Markgräfler Tagblatt“ – macht’s möglich. Dank eines Erklärvideos geht der Einstieg in die digitale Zeitungswelt für unsere Leser nun noch einfacher vonstatten.

Kreis Lörrach. Das neue ePaper ist jetzt noch komfortabler und passt sich den Bedürfnissen unserer Leser an, egal, ob PC, Tablet oder Laptop. Über die technischen Voraussetzungen finden Abonnenten im Internet auf unserer Internetpräsenz www.verlagshaus-jaumann.de/digital alle Infos auf einen Blick. Darüber hinaus informiert auch eine Infobroschüre über unser ePaper. Diese liegt in unseren Geschäftsstellen aus.

Zusätzlich gibt es jetzt auch ein Erklärvideo, das Schritt für Schritt in die digitale Lesewelt einführt. Der Film ist auf der Internetplattform youtube verfügbar und durch eine Weiterleitung von unserer Homepage unter www.verlagshaus-jaumann.de/epaperanleitung direkt erreichbar. Der Film wurde mit einem Android-Tablet gemacht – die Infos gelten aber auch für das iPad – und zeigt die Benutzung des ePapers in der App.

Und so funktioniert’s: Besuchen Sie den Appstore, wo Sie mit dem Suchbegriff „Die Oberbadische“ – das gilt übrigens auch, wenn Sie die „Weiler Zeitung“ oder das „Markgräfler Tagblatt“ lesen möchten – die App herunterladen und installieren können. Anschließend melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an; nun stehen Ihnen alle drei Ausgaben zur Verfügung. Mit einem Klick auf die Titelseite wird die aktuelle Ausgabe heruntergeladen, danach steht diese zum Lesen zur Verfügung. Mit Wischbewegungen auf dem Touchscreen ist das Navigieren im ePaper ganz einfach: So können Nutzer durch antippen in den Lesemodus gelangen, wo Artikel einzeln dargestellt werden. Im Lesemodus bietet sich zudem die Möglichkeit, die Ansicht zu vergrößern. Über das Feld „Schließen“ gelangt der Leser wieder zurück zur Seitenansicht.

Wichtigste Funktionen der App: Mit unserer Suchfunktion finden Leser mit einem Fingertipp ausgabenübergreifend im Zeitraum der vergangenen 14 Ausgaben alle Artikel zu einem bestimmten Suchbegriff. Über die Seitenübersicht wird ein schneller Überblick über die aktuell geöffnete Ausgabe ermöglicht. Zudem kann der Leser über den Button „Drucken“ einzelne Artikel oder ganze Seiten über den per WLAN verbundenen Drucker bequem ausdrucken. Auch bietet sich die Möglichkeit, Artikel per Mail zu teilen, wofür ein auf dem Smartphone oder Tablet eingerichtetes E-Mail-Programm installiert sein muss.

Und: Artikel oder ganze Seiten können auf einem Merkzettel gespeichert werden, über das Scherensymbol lässt sich frei definieren, welchen Bereich oder Artikel auf dem Merkzettel abgelegt oder gedruckt werden soll.

Ausprobieren: Für Abonnenten unserer Zeitung bietet sich die Möglichkeit, die digitale Ausgabe drei Wochen lang unverbindlich zu testen: www.verlagshaus-jaumann.de/e-leseprobe. Für Abonnenten kostet die digitale Ausgabe nur 5,50 Euro pro Monat mehr. Bestellbar unter www.verlagshaus-jaumann.de/e-paper. Die Vorteile liegen auf der Hand: Zugriff auf alle Ausgaben des Verlagshauses, in der Regel bereits ab 1 Uhr nachts verfügbar, vierwöchiges Archiv, Möglichkeit, sich Artikel oder ganze Seiten sehr bequem abzuspeichern, zu archivieren oder zu versenden.