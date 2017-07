Kreis Lörrach Schüler im Rampenlicht

Der große, spannende Moment, wo man aus dem privaten Raum ins Rampenlicht tritt und öffentlich wird: Jetzt erleben ihn die Kinder und Jugendlichen wieder, die in monatelanger Vorbereitung auf die Schultheatertage Müllheim hingearbeitet haben. Gestern wurde das kleine dreitägige Theaterfestival eröffnet.

Müllheim. Beteiligt sind wieder Schulen und Kindergärten aus Müllheim und Umgebung, die insgesamt 19 Auftritte vorbereitet haben – vom klassischen Bühnenspiel über Tanz, Sketche, Schattenspiel bis zu Rhythmustheater und Musical.

Theaterspiel macht etwas mit den Akteuren, aber auch mit dem Publikum, stellte Schulleiterin Barbara Dobuszewski fest. Sich zeigen in einer Rolle, mit einer Geschichte, in einer Aktion, erfordere Mut, sagte sie. Möglich wurden die Müllheimer Schultheatertage durch die enge Kooperation verschiedener Institutionen wie die Volkshochschule Markgräflerland mit ihrer Jugendkunstschule, die Mediathek Müllheim und die Stadtverwaltung sowie die Sponsoren Jugendstiftung der Sparkasse Markgräflerland, Stadtwerke und Lions Club.

Besonders die Tatsache, dass sich das Projekt schulübergreifend etabliert hat und auf dieser Ebene vielfältige Kontakte entstehen, freut Dieter Fehrle, den Stiftungsmanager der Sparkasse. Uwe Fröhlich, Theaterpädagoge und für die Sparte Theater in der Jugendkunstschule verantwortlich, lobte die Offenheit der Schultheatertage: „Wo ist es sonst in einer Stadt möglich, so viel Platz für das Theaterspiel zu bekommen?“, fragte er.

Die Aufführungen finden teilweise simultan in der Aula der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule, in der Mediathek, in der Realschule und im Bürgerhaus statt. Kulturdezernent Jan Merk lenkte den Blick auf die Fantasie. Sie sei noch viel wichtiger, als das reine Wissen, zitierte er Albert Einstein. Die Künstlerin Martina August von der Jugendkunstschule lobte die Kinder für ihren Mut „da vorne zu stehen“. Sie hatte etliche der Theaterprojekte betreut und bei der Gestaltung von Requisiten, Bühnenbildern und Figuren geholfen.

Lust auf mehr machte bei der Eröffnung der Beitrag einer jungen Sängerin, die eine eindrucksvolle Version des James-Bond-Songs „Skyfall“ vorstellte, ein Bestandteil des Musicals „Maskenfall“, das die Theater-AG der Georg-Kerschensteiner-Schule zum Festival beisteuerte. Eine zündende Rhythmusperformance mit knallbunten „Boomwhackers“ zum hektischen Leben in der Stadt hatte die René-Schickele-Schule aus Badenweiler mitgebracht. Und die Drittklässler der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule zeigten einen Ausschnitt aus dem Märchentheater „Die Prinzessin, die alles auf den Kopf stellt“.

Öffentliche Vorstellungen der Schultheatertage in Müllheim, Eintritt frei

Mittwoch, 5. Juli

Michael-Friedrich-Wild-Grundschule: 9 Uhr „Hier spukt’s!“, Theater AG der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule; danach „4giph us“, Videoprojekt der Schule Kirschbäumleboden, Klasse 5 bis 7; 10.30 Uhr Lieder, Klassen 2a und b Rosenburg-Grundschule; Schattenspiel „Die Bremer Stadtmusikanten“, Klasse 2 Michael-Friedrich-Wild-Grundschule; „Die drei goldenen Drachen“, Klasse 2 Rosenburg-Grundschule; 19 Uhr Theatergala mit Ausschnitten aus den Produktionen

Mediathek: 9.30 Uhr, Trommeln Rosenburgschule, Klassen 2 bis 4; „Villa Spooky“ Schule Kirschbäumleboden Klassen 1 bis 4

Realschule: 10 Uhr „Eine Mordsparty“, Alemannen-Realschule, Klassen 5 bis 7

Donnerstag, 6. Juli

Michael-Friedrich-Wild-Grundschule: 9 Uhr „Nix riechen – sehr gefährlich“, Rhythmustheater, René-Schickele-Schule Badenweiler, Klassen 4a und 4b; 10.30 Uhr „Rumpelstilzchen“ und Tanzperformance, Rosenburgschule, Flüchtlingskinder und Klasse 4 d; 11.45 Uhr „Maskenfall“ Theater-AG der Georg-Kerschensteiner-Schule

Bürgerhaus Müllheim, großer Saal: 10 Uhr, „Paulus auf großer Mission“, Musical, René-Schickele-Schule, Badenweiler