Kreis Lörrach Schüler lassen Finger vom Glimmstängel

18:48 Krebskranker McCain: Ich werde bald zurück sein

Washington - Der an einem Gehirntumor leidende US-Senator John McCain hat eine baldige Rückkehr nach Washington versprochen. In einem Tweet bedankte sich der Republikaner für die Flut von Genesungswünschen, die nach Bekanntwerden seiner Kresberkrankung von allen Seiten des politischen Spektrums eingetroffen waren. Er schätze das sehr, schrieb der 80-Jährige und fügte hinzu: "Zum Unglück meiner Sparringspartner im Kongress werde ich bald zurück sein - haltet euch bereit."

18:45 Dax von starkem Euro gebremst

17:50 Barguil gewinnt Bergankunft am Col d'Izoard

Col d'Izoard - Warren Barguil vom deutschen Sunweb-Team hat die Bergankunft der Tour de France am Col d'Izoard gewonnen. Der Franzose siegte auf dem Alpen-Pass vor dem Kolumbianer Jhon Darwin Atapuma und dem Vorjahreszweiten Romain Bardet. Chris Froome wurde Vierter und verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich, der Brite dürfte damit die letzte große Hürde auf dem Weg zu seinem vierten Gesamtsieg gemeistert haben.

17:44 EU: London soll Positionen für Brexit-Verhandlungen klären

17:42 Polen trotzt Sanktionsdrohungen und treibt Justizreform voran

Warschau - Polens Regierung hat ihre umstrittene Justizreform trotz Sanktionsdrohungen der EU-Kommission vorangetrieben. Das Parlament nahm einen nachgebesserten Gesetzentwurf zur Neuordnung des Obersten Gerichts an. Die Reform stellt nach Ansicht von Kritikern eine Gefahr für die Unabhängigkeit von Polens Justiz dar. Nach Kritik der EU-Kommission nahm das Parlament zwar kurzfristig Änderungen an den Gesetzen vor, die Sorge um die Wahrung der Gewaltenteilung in dem Land aber bleibt.