Kreis Lörrach Sehhilfe auf vier Pfoten

Von Sarah Trinler

Hektischer Stadtverkehr stellt für Sehbehinderte eine besondere Herausforderung dar. Baustellen, Straßenüberquerungen, Fahrradfahrer – alles könnte zur Gefahr werden, weil alleine das Gehör nicht alles wahrnehmen oder einordnen kann. Eine große Erleichterung sind Blindenführhunde – in Allschwil werden seit 45 Jahren Hunde für diese besondere Aufgabe ausgebildet.

Basel/Allschwil. Freudig springt Queena an ihrem Herrchen hoch. Martin Kurz, eidgenössischer Diplom-Blindenführhundeinstruktor mit zwölf Jahren Berufserfahrung, kniet zu ihr nieder – es scheint, als würden sich die beiden umarmen. Gemeinsam gehen sie ein Stück die Güterstraße in Basel entlang. Die Leine ist locker, Queena trabt entspannt nebenher und lässt sich öfters durch den Straßenverkehr ablenken. An der nächsten Kreuzung bekommt sie das Geschirr für Blindenführhunde an – und plötzlich ist sie wie verändert: Fokussiert flitzt sie vorweg und übernimmt die Führung. „Sobald sie das Geschirr an hat, weiß sie, dass sie nun die Kontrolle übernehmen muss“, erklärt Kurz.

Jeden Tag fahren die In­struktoren der Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde Allschwil mit ihren Hunden in die Basler Innenstadt, um im städtischen Alltag zu trainieren. „Natürlich kann ich den Hunden auf unserem Hindernisgarten in Allschwil beibringen, dass ein Mülleimer ein Hindernis darstellt, aber sie müssen verstehen, dass das für jeden Mülleimer gilt“, weist Philipp Eugster auf die Vorgehensweise hin, während er seinem Hund Willow das Geschirr anlegt.

Zügig flitzt Willow los. „Wir lassen die Hunde in ihrem natürlichen Lauftempo“, sagt Eug­ster, während er sich führen lässt. Der Führhund lernt auf etwa 30 Hörzeichen entsprechend zu reagieren, der Halter kann ihn so in die gewünschte Richtung lenken.

Bereits nach wenigen Metern stoßen die beiden auf das erste Hindernis: ein Fußgängerüberweg mit Tramkehrung. Willow bleibt an der Straßenkreuzung stehen, sodass sein Herrchen Bescheid weiß und mit dem Blindenstock den Untergrund abtasten kann. Auf der anderen Seite angekommen, macht der Vierbeiner erneut Halt vor dem Bürgersteig, sodass Eugster vorsichtig auftreten kann. Die Autofahrer warten geduldig. „In der Schweiz kann das Nichtgewähren des Vortritts an Fußgängerstreifen geahndet werden“, erklärt Eugster.

Doch nicht nur die Straße und der Verkehr stellen Hindernisse dar. Auch auf dem Bürgersteig sind etliche Stolperfallen wie Obstkisten, Sonnenschirme oder Stühle vor einem Café. Im Training zeigen die Ausbilder den Hunden die Hindernisse mit dem Stock an. Zudem lernen künftige Führhunde schon von klein an, ihren Blick auch nach oben zu richten. Zu häufig gibt es Hindernisse, unter denen ein Hund problemlos durchgehen könnte – sein Halter aber nicht. Im Zuchtbereich der Schule – in Allschwil werden alle künftigen Blindenführhunde selbst gezüchtet – sind die Hundeboxen der Welpen zum Beispiel mit Mobile ausgestattet. „Dadurch wird die Höhenwahrnehmung gefördert“, unterstreicht Kurz.

Pro Jahr hat die Schule etwa 80 Welpen. Übrigens werden in Allschwil nur Hunde der Rasse Labrador Retriever gezüchtet, da diese besonders menschennah, lernfreudig und aufgrund ihres kurzen Fells leicht zu pflegen sind – gute Voraussetzungen für einen Sehbehinderten als Halter. Nach etwa zehn Wochen kommen die Hunde in Patenfamilien – ohne diese wäre das Konzept der Schule nicht umsetzbar. Hier bleiben sie etwa anderthalb Jahre und lernen, sich an die Umwelt zu gewöhnen und werden sozialisiert. Die Paten – etwa 110 – sind Familien oder Alleinstehende, die sich einfach gerne um Hunde kümmern. „Da entstehen enge Bindungen zu den Hunden, und es fällt schwer, sie nach der Zeit wieder abzugeben – aber die Paten wissen, für welchen Zweck sie das tun“, so Kurz. Die anfallenden Kosten für den Hund trägt die Schule.

Endstation Baustelle heißt es nun für Eugster und Willow. Der Bürgersteig ist gesperrt, weshalb der Führhund stehen bleibt. Änderungen im Straßenverlauf sind für einen Sehbehinderten zusätzliche Belastung, da er sich neu orientieren muss. Kurz und Eugster können das Gefühl nachempfinden: In ihrer dreijährigen Ausbildung mussten sie viele Trainings mit Dunkelbrille absolvieren. „Diese Selbsterfahrung war spannend“, erinnert sich Kurz.

„Velos sind die gefährlichsten Verkehrsteilnehmer für einen Blinden“, betont Eug­ster. Wie Elektroautos – die zu einem zunehmenden Problem werden können – hört man sie nicht. Ein weiteres Problem zeigt sich sodann: Versunken in ihr Smartphone ist eine Fußgängerin, die mit gesenktem Kopf direkt auf Kurz und Queena zuläuft. „Wir nehmen auch mal einen Zusammenstoß in Kauf, damit der Hund solche Situationen kennenlernt, aber auch die Fußgänger aufwachen – sie wissen ja nicht, dass wir nicht wirklich blind sind“, beschreibt Eugster. Und tatsächlich: Kurz und die Fußgängerin rempeln an den Schultern zusammen. Erschrocken blickt sie auf und entschuldigt sich dann mehrfach.

Blind (also mit Dunkelbrille) sind die Ausbilder auch bei der Prüfung, welche die Hunde nach ihrer Ausbildung vor einem Blindenführhunde-Experten der Invalidenversicherung ablegen müssen. Diese wird meist rund um das SBB-Areal durchgeführt, da es hier viele Hindernisse auf einem Fleck gibt: Menschenaufläufe, Rollkoffer, Treppen – und vor allem Gleise. Ein ausgebildeter Führhund zieht den Sehbehinderten vom Bahnsteig weg. Diese knifflige Situation wird in der Ausbildung mehrfach geübt bis sie sitzt.

Nach etwa sechs bis acht Monaten ist der Hund in der Regel ausgebildet. Die Ausbilder wählen dann sorgfältig aus, zu welchem Sehbehinderten er passen könnte. Es folgt eine Einführung, in welcher der Halter den richtigen Umgang mit dem Führhunde lernt und die beiden sich beschnuppern können. Erst wenn das Führgespann eine weitere Prüfung mit einem Experten der Invalidenversicherung bestanden hat, ziehen sich die Ausbilder zurück. Danach folgen regelmäßige Besuche, bei Problemen sind sie Ansprechpartner. „Ich habe viel Zeit in die Ausbildung investiert, also möchte ich doch auch, dass alles rund läuft“, führt Kurz aus. Da die Stiftung die Hunde nur vermietet und nicht verkauft, habe sie auch nach der Vermittlung eine Verpflichtung sowohl dem Hund als auch dem Halter gegenüber.

Momentan sind 152 Tiere aus der Schule als Führhunde im Einsatz, 41 davon in Deutschland. Die Kosten für Miete, Haltung und ärztliche Versorgung werden in der Schweiz von der Invalidenversicherung, in Deutschland von den Krankenkassen getragen. Im gesetzlichen Sinne können blinde Menschen einen Blindenführhund als Hilfsmittel beantragen. Funktioniert das Zusammenspiel zwischen Hund und Halter, ist nachgewiesen, dass dem Sehbehinderten mehr Mobilität, Unabhängigkeit und Lebensqualität geschenkt wird.

Zurück in der Schule in Allschwil bekommen Willow und Queena erst einmal Fressen und dann viel Auslauf. Freudig toben sie mit den anderen Hunden umher. Jetzt können sie entspannen. Kurz: „Wir legen großen Wert auf einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Freilauf. Auch einen Sehbehinderten müssen sie ja nicht den ganzen Tag führen – sie können auch einfach mal Hund sein.“