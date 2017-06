Kreis Lörrach Seit 25 Jahren für den Menschen da

Hospizarbeit ist nicht nur neben dem Bett sitzen und Händchen halten. Orientiert an den körperlichen, seelischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen von Schwerkranken, Sterbenden und deren Angehörigen wird vorrangig eine verantwortbare Begleitung in der häuslichen Umgebung angeboten. Ehrenamtlich, fachlich ausgebildet und professionell unterstützt engagieren sich etwa 30 Frauen und Männer im Dreiländereck.

Kreis Lörrach. Unter dem Namen „Lebensbrücke“ beginnt im Mai 1992 Christel Friedrich mit einer Gruppe Gleichgesinnter die ambulante Hospizarbeit in Grenzach-Wyhlen. Frauen und Männer begleiten im Sinne der Hospizidee Schwerkranke und Sterbende zuhause, im Krankenhaus oder Pflegeheim. Schon nach wenigen Monaten wird der Wirkungskreis auf die Städte Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden und Umgebung ausgedehnt. Die Mitgliedschaft im Dachverband IGSL-Hospiz (Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand) garantiert den Einsatz fachlich geschulter Personen in der Begleitung.

Mittlerweile nennt sich die Gruppe „Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen“. Die Nachfrage erfordert immer mehr auch die Begleitung der Angehörigen und trauernder Menschen. Schon seit Beginn gibt es die Gruppe „Trauernde Eltern“, Zudem Einzelbegleitungen und Gruppen für trauernde Erwachsene. Auch Kinder und Jugendliche werden aktiv in die Trauerarbeit mit einbezogen.

In Zusammenarbeit mit dem Stationären Hospiz am Buck wird das Trauercafé in Lörrach betreut.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens lädt die Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen Mitglieder, Freunde und Interessierte zu zwei Veranstaltungen ein. Am Samstag, 1. Juli, wird ab 19 Uhr im Hebelsaal (3-Länder-Museum), Basler Straße 153 in Lörrach, die Therapeutin und Trauerbegleiterin Monika Müller aus Bonn „Das Märchen von der Trauerverarbeitung“ vortragen. Im Dialog mit Masken und in Form eines Märchens referiert sie zum Thema Trauer und der Theorie der Verarbeitung. In einem anschließenden Apéro besteht für die Besucher die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Am 21. Oktober führt die Theatergruppe „mini-art“ die szenische Lesung „Oskar und die Dame in Rosa“ im Alten Rathaus in Weil am Rhein auf. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.