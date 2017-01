Nachrichten-Ticker

00:12 Kompromissvorschlag zur Flüchtlings-Obergrenze chancenlos

Berlin - Im Streit zwischen CDU und CSU um eine Obergrenze für Flüchtlinge ist weiter keine Lösung in Sicht. Laut "Bild"-Zeitung lehnen sowohl CSU-Chef Horst Seehofer als auch Kanzlerin Angela Merkel einen Kompromissvorschlag aus den eigenen Reihen ab. Dieser sieht vor, die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in Deutschland jedes Jahr neu zu berechnen. Laut "Bild" hat dieser Vorschlag jedoch keine Chance. Die CSU bestehe auf einer starren Obergrenze. Merkel fürchte vor allem einen jährlich neuen, öffentlichen Poker um die Flüchtlingszahlen, den man gegen die AfD nur verlieren könne.

22:51 US-Militär: Mehr als 20 Islamisten in Syrien getötet

Washington - Die USA haben bei Luftangriffen auf eine der Terrororganisation Al-Kaida zugerechneten Miliz in Syrien mehr als 20 Islamisten getötet. Die Angriffe am Sonntag und Dienstag in der Provinz Idlib hätten sich gegen zwei Fahrzeuge und das Hauptquartier der Kämpfer gerichtet, sagte Pentagon-Sprecher Peter Cook. Die Ergebnisse würden derzeit noch ausgewertet, aber man gehe davon aus, dass bei dem Angriff am Sonntag 5 Terroristen getötet wurden und am Dienstag mehr als 15.

22:49 Wenig Bewegung am US-Aktienmarkt vor Arbeitsmarktbericht

New York - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger weiter zurückgehalten. Am Ende der Woche steht der wichtige Arbeitsmarktbericht an. Der Dow Jones gab zum Börsenschluss um 0,21 Prozent auf 19 899,29 Punkte nach. Der Eurokurs legte weiter kräftig zu und pendelte zuletzt um die Marke von 1,06 US-Dollar.

22:46 Schnee am Strand und eisiger Wind - Klirrende Kälte in Italien

Rom - Der Winter hat fast ganz Italien Schnee, eisigen Wind und klirrende Kälte gebracht. Auch die Erdbebengebiete in Mittelitalien sind betroffen. Über zerstörte Orte wie Amatrice legte sich eine Schneedecke. Die Temperaturen dort sollen auf bis zu minus zehn Grad sinken. Wie der Wetterdienst mitteilt, bleiben auch die Küsten nicht verschont - zum Beispiel in den Abruzzen oder in Riccione bei Rimini, wo der Strand weiß ist. Bei Neapel ist der Vesuv verschneit. In Rom werden am Wochenende Tiefstwerte von minus fünf Grad erwartet. Das hat es seit 20 Jahren nicht mehr gegeben, sagen Meteorologen.

21:59 VfL Wolfsburg holt Mainzer Malli - Vorstellung am Freitag

La Manga - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Mittelfeldspieler Yunus Malli vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 verpflichtet. Der 24-Jährige erhält beim VfL einen Vertrag bis 2021 und soll morgen im Trainingslager der Niedersachsen im spanischen La Manga vorgestellt werden. Das teilte der VfL mit. Die Ablösesumme wird auf rund 12,5 Millionen Euro geschätzt. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers, der aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach stammt, wäre in Mainz noch bis 2018 gelaufen.