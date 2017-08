Kreis Lörrach Senioren gehen ins Kali-Museum

Regio. Zu einem Ausflug in das Kali-Museum in Buggingen laden die Land-Senioren Südbaden am 3. September ein. In dem Museum dreht sich alles um den Kali-Dünger, der früher mit Schlagworten wie „Kali-Dünger: Erntebringer“ beworben wurde. Um das Wissen von Bergung und Herstellung des Kali-Düngers aufzufrischen, treffen sich Interessierte um 15 Uhr am Parkplatz vor dem Museum, Alemannenring am alten Sportplatz in Buggingen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 07631/ 39 95.