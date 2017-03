Kreis Lörrach. Vierundzwanzig Mütter haben ihre zweieinhalbjährige Berufsausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Kaufmännischen Berufsbildungs-stätte des DHV beendet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Seit 2000 existiert das DHV-Lernbüro in Lörrach, in welchem speziell Frauen mit Kindern die Chance zu einer qualifizierten Berufsausbildung in Teilzeit erhalten. Eine Möglichkeit, die es in der freien Wirtschaft kaum gibt und deswegen mit Mitteln der Agentur für Arbeit und dem JobCenter Lörrach sowie der Rentenversicherung finanziert wird. Es ist dies die außergewöhnlichste Ausbildung beziehungsweise Umschulung, die es in der Region gibt, heißt es weiter. Annähernd 260 Frauen nutzten bislang diese Möglichkeit wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.

Jetzt hatte die DHV-Bildungstätte zur Übergabe der Zeugnisse eingeladen. DHV-Geschäftsführer Hans Hebeisen bestätigte den Teilnehmerinnen enormes Engagement und großes Durchhaltevermögen. Immerhin musste die Ausbildung neben Haushaltsführung und Kindererziehung erfolgen. Hebeisen hob die Bedeutung einer qualifizierten Berufsausbildung in der heutigen Zeit hervor. Nur mit einer qualifizierten Berufsausbildung habe man eine Chance auf dem Arbeitsmarkt von heute und morgen. Mit dem Berufsausbildungszeugnis erhalten die Absolventinnen die Eintrittskarte in die Arbeitswelt. Die meisten Frauen konnten diese Eintrittskarte bereits einlösen und haben eine Arbeitsstelle angetreten.

n Am 4. September startet die nächste Ausbildungsrunde in Lörrach. Infos unter Tel. 07621/939111.