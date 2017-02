Kreis Lörrach. Großer Andrang herrschte dieser Tage beim Schnuppernachmittag für Realschüler an der Mathilde-Planck-Schule Lörrach, wie die Schule jetzt mitteilte. 230 Schüler kamen, um sich über die Profile des beruflichen Gymnasiums zu informieren. Die Veranstaltung begann mit einer allgemeinen Einführung in der Aula, dann wurden die Besucher in Gruppen aufgeteilt und von Schülerlotsen durch die Fachräume geführt, wie es in einer Mitteilung heißt. Da gab es jeweils die Möglichkeit, an Experimenten teilzunehmen, über physikalische Phänomene zu staunen, sich in verschiedenen Fremdsprachen zu testen oder einfach nur Fragen zu stellen. Einige Schüler wussten schon sehr genau, welche Richtung sie interessiert und hoffen nun, auch einen Platz zu bekommen.

Durch das Profilfach erhalten die Schüler an einer beruflichen Schule eine solide Basis für die Ausbildung, das Studium und den späteren Beruf. Dennoch erlaubt der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ebenfalls, sich für jeden Studiengang zu bewerben. Dieses Jahr präsentierte sich auch erstmalig die Fachschule für Sozialpädagogik, um den Beruf des Erziehers vorzustellen. Neben der gängigen zweijährigen Ausbildung in Vollzeit zum staatlich anerkannten Erzieher gewann in den vergangenen Jahren auch die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) stark an Zulauf. Diese Ausbildung dauert drei Jahre und verbindet praktische und theoretische Inhalte, außerdem wird die Ausbildung bereits vergütet. Durch den Besuch von Zusatzunterricht in Mathematik und Englisch können die Schüler durch eine Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erwerben.

Am darauffolgenden Tag fand außerdem der Informationsnachmittag der Zweijährigen Berufsfachschule statt. Hierfür kamen etwa 60 Besucher. Die Schüler erhielten Einblicke in die Nahrungszubereitung, Labortechnologie und Pflegepraxis.