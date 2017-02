Kreis Lörrach. Für die Ausbildung für das Sorgentelefon für Erwachsene bei der Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut werden weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Im Gespräch mit Sarah Trinler spricht der zweite Vorsitzende Arnold Holz über diese anspruchsvolle Aufgabe und deren Anforderungen.

Herr Holz, mit welchen Problemen haben die Ehrenamtlichen am Sorgentelefon für Erwachsene zu tun?

Oftmals geht es um Themen wie Einsamkeit, Partnerwahl oder den Umgang mit Mitmenschen. Der Bereich seelisches Befinden, zu dem zum Beispiel Depressionen, Trauer, Ängste oder Suchtprobleme gehören, ist ebenfalls oftmals Ausschlag für die Kontaktaufnahme mit uns.

Welche Fähigkeiten muss man für den Umgang mit solch sensiblen Themen mitbringen?

Für diesen ehrenamtlichen Dienst sollte man natürlich in erster Linie gut zuhören können, psychisch stabil und belastbar sein. Die meisten unserer Ehrenamtlichen sind älter, da eine gewisse Lebenserfahrung von Vorteil ist. Selbst schon einmal eine Krise bewältigt zu haben, kann im Umgang mit den Anrufern helfen.

Der neue Lehrgang des Trägervereins „Sorgentelefon für Erwachsene“ beginnt im Mai und dauert ein Jahr. Welche Inhalte werden in dieser Zeit behandelt?

Die Ausbildung umfasst 160 Stunden und beinhaltet die Themen Psychologie, Gesprächsführung und Konfliktberatung. Die Kurse finden abends und an einigen Wochenenden statt. Auch die praktische Arbeit am Telefon unter Anleitung erfahrener Mentoren gehört dazu. Nach der Ausbildung werden die Ehrenamtlichen auch weiterhin von ausgebildeten Supervisoren begleitet. Das ist uns besonders wichtig.

Wie aufwendig ist die Mitarbeit bei der Telefonseelsorge?

Derzeit können wir auf rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgreifen, die im Schnitt drei bis vier Dienste im Monat übernehmen. Ein Dienst dauert dabei etwa drei bis vier Stunden. Nachtschichten sind pro Jahr nur einer bis maximal vier angedacht.

Weitere Informationen: Die TelefonSeelsorge bietet Menschen in Not- und Krisensituationen anonyme Hilfe an. Der nächste Lehrgang beginnt im Mai. Interessierte können sich unter Tel. 07672/90431 oder per E-Mail an ts-wehr@t-online.de informieren.