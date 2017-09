Kreis Lörrach SPD: Hoffmanns 30-Stunden-Tour

Kreis Lörrach. Auf eine 30-Stunden-Tour durch den Wahlkreis Lörrach-Müllheim begibt sich SPD-Kandidat Jonas Hoffmann. Ab Freitag, 8. September, ist Hoffmann unterwegs. Zum Auftakt wird er ab 6.30 Uhr am Lörracher Hauptbahnhof Frühstückstüten an Pendler und Reisende verteilen. Anschließend besucht er verschiedene Tafelläden, nimmt ab 11.30 Uhr an einer Podiumsdiskussion auf dem Lörracher Marktplatz teil und besucht das Erich-Reisch-Haus in der Wallbrunnstraße.

Am frühen Abend geht es nach Minseln, wo Hoffmann ab 18 Uhr vor der Alban-Spitz-Halle SPD-Toasts verteilt. Für den Abend besteht für Interessierte die Möglichkeit, den Kandidaten zu sich einzuladen. Der Samstag beginnt um 0.30 Uhr mit einem Besuch des Lörracher Clubs „Notlösung“ und mit Tresengesprächen, ehe ab 7.30 Uhr der Nachtschwärmer-Treff am Stettener Bahnhofskiosk stattfindet. Zum Abschluss besucht Hoffmann die Wahlkampfstände in Grenzach und Schopfheim.