Kreis Lörrach (wer). Christoph Zacheus-Hufeisen, der seit Herbst 2010 als Geschäftsführer im SAK Lörrach tätig war, ist jetzt Fundraiser für die Evangelische Landeskirche in Baden. Zudem ist er mit einer halben Stelle auch für die Öffentlichkeitsarbeit im Evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland verantwortlich. Im Rahmen eines gestrigen Pressegesprächs in Lörrach brachte Dekanin Bärbel Schäfer ihrer Freude über die Stellenkombination zum Ausdruck. „Da ergeben sich viele Synergien“, unterstrich Schäfer die anstehenden Aufgaben im Kirchenbezirk. Beim Lörracher SAK ist indes eine Vakanz entstanden, wie der Vorsitzende Jürgen Rausch im Gespräch mit den Medien sagte. „Wir haben eine solide Übergabe gemacht, und nach außen hin wird sich auch nichts verändern“, kommentierte Rausch den Personalwechsel. Für die SAK-Mitarbeiter wird es indes zu einer Arbeitsverdichtung kommen, hieß es weiter. Zudem zeichne sich am Horizont noch keine Lösung ab, erklärte Rausch. Fest steht, dass es wieder zwei Geschäftsführer geben wird.

Auf die Aufgabe Fundraising angesprochen, erklärte Hufeisen, dass diese Form der Mittelgewinnung angesichts sinkender Kirchensteuereinnahmen eine immer wichtigere Stellung einnehmen werde. Zudem zeichne sich bei einer gleichbleibenden Anzahl an Spendern eine Konkurrenzsituation um Marktanteile ab, verwies Hufeisen auf andere soziale Einrichtungen. „Wichtig ist, dass wir in den Gemeinden ein wachsendes Verständnis für Fundraising entwickeln“, ergänzte die Dekanin. Dazu gehöre, eine Denkkultur zu entwickeln, dass Spender sich ernst genommen fühlen, äußerte sich Rausch selbstkritisch. Diese wollen mittlerweile wissen, in welche Projekte ihr Geld fließt. Dabei werde weniger auf Infokampagnen der Landesregierung gesetzt als vielmehr auf die eigene Arbeit in den Gemeinden.