Von Gerd Lustig

Gut gerüstet, voller Optimismus und mit Tatendrang geht die Industrie-Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) im hiesigen Bezirk Freiburg-Hochrhein ein Jahr vor den nächsten Betriebsratswahlen in die Zukunft. Bei der im Rhythmus von vier Jahren stattfindenden Bezirksdelegiertenkonferenz im Hotel „Danner“ in Rheinfelden wurden alle Bezirksvorstandsmitglieder einstimmig gewählt (wir berichten noch).

Kreis Lörrach. Eine stärkere Präsenz vor Ort, Mitgliederwerbung in der Pharmaindustrie, aktive Gestaltung der Tarifrunden einschließlich Differenzierungsklauseln für Mitglieder sowie die Erschließung neuer Betriebe und Hilfestellung bei Betriebsratsgründungen: Das nannte Bezirksleiter Wilfried Penshorn als vordringliche Ziele der kommenden Jahre.

Um aber weiterhin als Gestalter des Arbeitslebens stark zu wirken, brauche es eine starke Gewerkschaft. Und das heißt für Penshorn: Die Werbung neuer Mitglieder zu intensivieren und den Organisierungsgrad deutlich zu erhöhen. Vor dem Hintergrund von zuletzt leicht sinkenden Mitgliederzahlen (7663, davon 5263 Beschäftigte) und auch angesichts des demografischen Wandels müssten verstärkt junge Mitglieder für die IG BCE-Idee geworben werden. „Unser Bezirk hat eine große Fläche und viele Betriebe, und daher gibt es auch viel Arbeit“, betonte der Bezirksleiter. Dort, wo es keine Tarifverträge gebe, herrsche die größte Ungerechtigkeit.

„Viele Gewerkschaftsmitglieder sind ganz einfach die Voraussetzung für gute Arbeitsbedingungen“, pflichtete Bezirksvorstand Klaus Keßner bei. Neuen Mitgliedern müsse vermittelt werden, dass es besser mit der IG BCE gehe als ohne. Keßner: „Veränderungen sind immer möglich.“

Grundsätzlichen Optimismus versprühte Catharina Clay, Landesbezirksleiterin der IG BCE in Baden-Württemberg. „Ihr steht für gelebte Solidarität“, lobte sie die aktiven Gewerkschafter gerade im Bezirk Freiburg-Hochrhein. Gute Gewerkschaftsarbeit versteht sie indes in einem Dreiklang von Ökologie, Ökonomie und sozialer Verpflichtung. Stolz zeigte sich Clay im Rückblick darauf, dass es geschafft worden sei, die Freistellung von Arbeitnehmern für Bildung und Ehrenamt zu erreichen. Jetzt gelte es aber, dass diese Errungenschaft stärker als bisher genutzt werde. Aktuell nutzten nur 0,8 bis 1,3 Prozent der Beschäftigten das Angebot. 15 Prozent sieht sie als erstrebenswertes Ziel an, damit die Landesregierung von der Wichtigkeit dieser Errungenschaft auch künftig überzeugt bleibe.

Gute Arbeit im Bezirk bescheinigte der IG BCE Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seinem Grußwort. Unaufgeregt, solide und daher erfolgreich werde hier agiert. „Ihre Gewerkschaft ist das Korrektiv im internationalen Geflecht der Betriebe“, sagte Eberhardt.

Mit Blick auf die Abwanderung der Firma Umicore und die Verlagerung an den Standort Bad Säckingen bat der Rathauschef die Gewerkschaft, sich gerade um die Arbeitnehmer zu kümmern, die nicht so leicht wieder in neue Jobs vermittelt werden können. Auch bei der Nachfolgenutzung des Werksgeländes wünscht er sich eine Beteiligung der IG BCE. Außer an der Stärkung des Runden Tischs Chemie am Hochrhein weiterzuarbeiten gelte es auch weiter am Cluster Chemie zu basteln. „Das muss mittelfristig strategisches Ziel sein“, forderte er.