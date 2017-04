Kreis Lörrach Stücki-Pläne sorgen für dicke Luft

Von Adrian Steineck

Das Stücki Shoppingcenter in Kleinhüningen kommt nicht zur Ruhe. Nachdem das Einkaufszentrum seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 hinter den Erwartungen zurückblieb, sorgt aktuell die vom Center-Management verkündete Entscheidung, zugunsten eines Kinokomplexes auf Verkaufsfläche zu verzichten, für Unmut.

Basel. Stephan Fluri vom Bekleidungsgeschäft Cést findet deutliche Worte. Es stehe zu befürchten, dass das Stücki Shoppingcenter, mit 32 000 Quadratmetern Nutzfläche das größte Einkaufszentrum der Region, zum zweiten Friedhof in Basel werde, schreibt der Detailhändler in einer dieser Tage verschickten Mitteilung. Fluri stützt diese These damit, dass allein zum 31. März hin zwei Geschäfte – sein eigenes und der Textilhändler Orsay – ihren Standort im Stücki kündigten. Damit setze sich ein Trend fort, der bereits in der Vergangenheit zum Leerstand in vielen Geschäften geführt habe.

Fluri beklagt vor allen Dingen die Kommunikation des Center-Managements um Christian Mutschler vom Schweizer Immobiliendienstleister Wincasa. „Wenn nur noch von einem Kinokomplex mit 18 Sälen die Rede ist, denken die Leute, dass im Stücki nichts mehr verkauft werden soll“, sagt er. So seien die Umsätze mit Bekanntwerden der Kinopläne im Januar schlagartig eingebrochen, nachdem die Lage zuvor laut Fluri „angeschlagen stabil“ gewesen sei. „Wenn 3000 Fitnessabonnenten das Stücki besuchen und sogar zwei oder dreimal in der Woche zum Training kommen, sieht das in der Statistik gut aus, stellt aber keine Kaufkraft dar“, moniert er.

Fluri geht von einem weiteren Händlerschwund im kommenden Jahr aus. Dann enden die Zehnjahres-Verträge mit den Geschäftsleuten, die seit der Eröffnung im Stücki sind. „Vermutlich werden viele nicht verlängern“, unkt Fluri. Bei Gesprächen mit anderen Händlern im Stücki sei zu hören, dass diese die Lage hinter vorgehaltener Hand ähnlich beurteilten, sich aber als Angestellte nicht so frei äußern könnten wie Fluri als Selbständiger. „Die Mitteilung wurde von anderen Händlern verteilt, auch die Basellandschaftliche Zeitung und der Fernsehsender Tele Basel haben etwas gebracht“, freut sich Fluri über die rege Resonanz.

Beim Center-Management distanziert man sich deutlich von Fluris Einschätzung. „Fakt ist, dass die Besucher-Frequenz 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang von zwei Prozent praktisch stabil ist“, sagt Christian Mutschler vom Schweizer Immobiliendienstleister Wincasa im Gespräch mit unserer Zeitung. Wincasa hat das Stücki Ende 2015 vom deutschen Eigentümer ECE übernommen hat.

So hätte das Stücki im vergangenen Jahr mehr als 2,16 Millionen Besucher gezählt, das sei ein Plus von mehr als zehn Prozent im Vegleich zu 2014. Auch sei das Center-Management seit längerer Zeit in konstruktiven Gesprächen mit verschiedenen Mietern. Anpassungen der Flächen seien durchaus im Gespräch, dies aber auf Wunsch von Mieter und Vermieter. Zu gegebenem Zeitpunkt, voraussichtlich zwischen Ende Mai und Anfang Juni, wollen die Verantwortlichen die Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung und die neuen Pläne für das Stücki-Areal informieren. Das langfristige Ziel sei es, die dortigen Angebote miteinander zu verbinden und so ein Zentrum für Innovation, Wissen, Einkauf und Erlebnis zu schaffen.

Detailhändler Fluri hat derweil die Segel gestrichen. Sein Ladengeschäft im Stücki hat er zum 31. März gekündigt und nun stattdessen zwei potentielle Standorte in derr Innenstadt von Basel ins Auge gefasst.