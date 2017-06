Kreis Lörrach Tag der Chemie: Sprechstunden

Kreis Lörrach. Die Initiative „Chemie am Hochrhein“ führt am Samstag, 24. Juni, an zwei verschiedenen Orten eine Bürgersprechstunde durch (wir berichteten). Hier können Interessierte Anregungen, Anfragen und Anliegen direkt den Vertretern der Chemieunternehmen und der Stadtverwaltung vortragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Bürgersprechstunde in Rheinfelden findet ab 10 Uhr im Rathaus, Kirchplatz 2, statt. Als Gesprächspartner stehen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Vertreter der Evonik Industries zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde in Grenzach-Wyhlen findet von 14 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Scheffelstraße 3, statt. Gesprächspartner sind Bürgermeister Tobias Benz und Vertreter der Unternehmen BASF, Bayer, DSM Nutritional Products und EnergieDienst. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.chemie-am-hochrhein.de