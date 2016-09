Kreis Lörrach (dv). Für Schüler, Studenten und Auszubildende bietet der Regio-Verkehrsverbund Lörrach (RVL) zu Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 12. September, eine spezielle Monatsfahrkarte an. Damit können sie durch jeweils zwei Zonen des gesamten Verbundgebiets Kreis Lörrach fahren. Die Monatskarte ist auch nach 14 Uhr noch gültig, teilt der Verkehrsverbund mit. Dabei handelt es sich um ein Zusatzangebot, das die Schulkinder und Jugendlichen neben der Fahrkarte für den Schulweg in Anspruch nehmen können, heißt es weiter. Normalerweise gilt die Schülerfahrkarte nur bis 14 Uhr für die jeweils aufgedruckten Zonen im jeweiligen Einzugsbereich der Bildungsstätten. Das Angebot kann auch in Form eines Jahresabos abgeschlossen werden, teilt der RVL mit. Darüber hinaus ermöglicht die Schülerfahrkarte den Nahverkehr der benachbarten Verkehrsnetze WTV (Waldshut), RVF (Freiburg), TGO (Ortenau) und VSB (Schwarzwald-Baar) ohne Aufpreis zu nutzen. Für alle ermäßigten Fahrscheine, die von der RVL angeboten werden, erhält das Verkehrsunternehmen nach eigenen Angaben eine Ausgleichszahlung vom Landkreisamt.