Kreis Lörrach Titel „Demons“ passt zum Zeitgeist

Die Band „Sameday Records“ aus Wehr hat kürzlich in Schopfheim-Fahrnau ihr Debüt-Album „Never Ending“ vorgestellt (wir berichteten). Spunk-Mitarbeiter Heiko Trefzger sprach mit den Bandmitgliedern Patrick Huber, Severin Ebner und Daniele Cuviello.

Michelle haben wir auf einer Firmenfeier kennengelernt. Die Chemie hat gepasst und wir haben spontan zusammen gejammt. Sie hat uns dann in ihr Apartment nach Berlin eingeladen und innerhalb eines Tages ist „Keep on Walking“ entstanden.

Wir werden Konzerte spielen, weitere Musikvideos veröffentlichen und sehen, wohin die Reise noch geht. Unsere Geschichte hat gerade erst begonnen.

Wie fühlt es sich an, ein Album mit ausschließlich Eigenkompositionen zu veröffentlichen und damit sogar außerhalb von Deutschland Bekanntheit zu erlangen?

Wie lange hat es gedauert das Album zu produzieren, und wie aufwändig war das?

Gibt es eine gemeinsame Lieblingsnummer auf dem Album oder hat jeder seine persönlichen Favoriten?

Wer schreibt bei Euch die Songs beziehungsweise wie entstehen diese?

Für „Keep on Walking“ zeichnet kompositorisch Michelle Leonard verantwortlich. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Warum habt Ihr gerade „Demons“ ausgekoppelt und mit Eurem Musikvideo filmisch in Szene gesetzt?

Wie waren die Dreharbeiten zu „Demons“?

Wie seid Ihr auf Anna-Marie Topel als Hauptdarstellerin gekommen?

Wo ist das Video entstanden und was war dabei die größte Herausforderung?

Auf dem Album hattet Ihr Unterstützung am Bass. Wird es „Sameday Records“ möglicherweise bald als Quartett geben?

„Never Ending“ beginnt ruhig und endet noch ruhiger mit einem „Schlaflied“. Ist das „Sameday Records“ oder ist noch mit mehr Krachern wie „Never Ending Story“ oder „On my Own“ zu rechnen?

Wie stellt Ihr sicher, dass ihr die aufwändig produzierten Songs auch angemessen auf der Bühne reproduzieren könnt?

In „Five Years“ fasst Ihr Euren bisherigen musikalischen Werdegang in vier Minuten zusammen. Ging es wirklich so schnell mit Eurem Erfolg?

Wie geht man mit dem großen Erfolg um?

Wendet Ihr Euch im Zuge der zahlreichen Eigenkompositionen nun zunehmend von Coversongs ab?

Auf dem Album sind ein paar Überraschungen zu hören wie E-Gitarre, einige synthetische Klänge und Bass. Wie vereinbart Ihr das mit dem Minimalprinzip, das für euch auch bühnentechnisch stets im Vordergrund stand?

Ist die Band mittlerweile auch zu Eurem beruflichen Mittelpunkt geworden?

Was kommt als nächstes?

Es ist ein langer und aufregender Prozess bis zu Fertigstellung eines eigenen Albums. Wenn dann der Veröffentlichungstag näher rückt und das Album Beachtung findet und das sogar außerhalb von Deutschland, ist das natürlich eine tolle Anerkennung.

Allein die Studiozeit hat rund neun Monate gedauert. Wir haben alle zwölf Songs in Eigenregie komponiert, getextet und produziert. Bis das Album jedoch fertiggestellt werden konnte, sind rund 13 Monate vergangen.

Wir haben zwölf Lieblingskinder! Die eigene Stimmung entscheidet über den aktuellen Favorit.

Es startet meist mit einer Grundidee eines einzelnen und wird dann zu dritt zu einem „Sameday Records“- Song.

Zurzeit ist viel los in der Welt und dieser Song passt zum momentanen Zeitgeist. Zudem wollten wir mit einem Song starten, bei dem unsere größte Stärke am besten zum Einsatz kommt. Und das ist nunmal der chorale Gesang.

Spannend! Wir haben ein Filmteam aus Heidelberg beauftragt und alle Beteiligten haben einen großartigen Job gemacht. Wir waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Auf Facebook haben wir einen Aufruf gestartet und Schauspielerinnen gesucht. Anne-Marie hat sich beworben, und da sie bereits schauspielerische Erfahrung hat und aus Bad Säckingen kommt, hat das optimal gepasst.

Man möchte es kaum glauben, aber das Video ist bei uns im Schwarzwald entstanden. Das Wetter war optisch auf Grund des Schnees sicherlich ein Glücksfall und zugleich die größte Herausforderung.

Das Gesicht von „Sameday Records“ wird immer unser Dreiergespann bleiben. Von daher wird es ab und an nur Gastmusiker geben.

Wir machen Musik, die uns gefällt. Wenn Gefühl, Komposition und Text zu einem werden, ist das für uns die höchste Form der Musik beziehungsweise des Songwritings und für uns viel mehr Wert als einfach nur ein schneller Song, der vom Publikum als „Kracher“ oder „fetzig“ wahrgenommen wird. Es ist natürlich toll, wenn diese Attribute bei einem schnellen Song zusammenkommen, dann entsteht vor allem live eine unglaubliche Energie. Aber auch hier finden wir die Mischung interessant.

In erster Linie funktionieren alle unsere Songs mit nur einer Gitarre. Live wird das dann meist durch Cajon, Bass oder E-Gitarre ergänzt – je nachdem, welches Gefühl der Song benötigt. Im Studio hat man sicherlich mehr Möglichkeiten, trotzdem sind auch hier die genannten Instrumente die tragenden Elemente im Song und werden lediglich durch weitere Klangfarben ergänzt.

Es hat auf jeden Fall länger als vier Minuten gedauert (lachen)… Was bedeutet Erfolg? Wir haben in den vergangenen vier Jahren atemberaubende Erinnerungen sammeln dürfen und konnten sicherlich gute Grundvoraussetzungen für die Veröffentlichung eines Debütalbums schaffen. In erster Linie haben wir „Five Years“ als Erinnerung für uns geschrieben.

Man macht einfach weiterhin das, was man liebt. Wir freuen uns natürlich, wenn es gerade gut läuft und wir somit häufiger Konzerte spielen.

Der Fokus liegt auf den eigenen Songs, aber wenn uns ein Song begeistert, werden wir uns auch in Zukunft nicht scheuen, diesen zu spielen oder in unserem Stil zu covern.

Dass unsere Songs live funktionieren, haben wir über die Jahre bereits feststellen können. Radiosender haben jedoch gewisse Erwartungen an das Klangbild eines Songs. Was bei uns live funktioniert, ist radiotechnisch fast schon ein K.O.-Kriterium. Wir wollten somit ein Album kreieren, das nach uns klingt, jedoch auch in Sachen Klangbild mit aktuellen Produktionen mithalten kann.

Unser Leben dreht sich derzeit ausschließlich um Musik.