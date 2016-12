Kreis Lörrach. Kinder sind in Deutschland nach wie vor besonders von Armut betroffen. 19 Prozent aller Mädchen und Jungen unter 18 Jahren leben laut einer Studie in einem einkommensarmen Haushalt. Als langjähriger Partner der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ setzt sich die Lörracher Ortsgruppe des Deutschen Kinderschutzbundes mit vielfältigen Aktivitäten für die Schwächsten in der Gesellschaft ein.

Ein Schwerpunkt ist das Thema Bildung und Teilhabe. Hier setzt die Lörracher Ortsgruppe mit Schwimmkursen für Kinder aus sozial schwachen Familien an.

Der Wandel in der Schullandschaft hin zu Ganztagsschulen sorgt für einen sinkenden Bedarf an Ganztagsbetreuung. Hier will der Verein neue Akzente mit musischen und kreativen Projekten setzen.

Jüngstes „Kind“ des Lörracher Kinderschutzbundes ist die Aktion „Trockene und warme Füße für alle“. „Uns ist aufgefallen, dass viele Kinder mit schelchtem Schuhwerk ausgestattet sind“, berichtete die Vorsitzende Renate Waßmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Statt Geld erhielten die betroffenen Familien Gutscheine, die beim Partner der Aktion, dem Schuhhaus Werdich, gegen warme Kinderschuhe eingetauscht werden konnten – fachliche Beratung inklusive.