Petrus spuckte den WiBuFa-Narren am Samstag Punkt 18.11 Uhr kräftig in die Suppe. Das bis dahin zahlreich und fröhlich vorhandene Volk im Zentrum des Dorfs suchte das Weite.

Schopfheim-Wiechs. Aber Fritz Streules Getreue pfiffen mit ihrem Prinzen „Nobbi I.“ drauf und hielten durch, bis alle Wetten unter Dach und Fach waren. Und zwar samt und sonders zugunsten derer, gegen die der Prinz gewettet hatte – sieht man einmal von der unverschämten Mogelei ab, mit der die Römer gegen den Turnverein das Torwandschießen gewannen: Jeder Schuss war da ein Treffer, der Ball hing an einem Seil und wurde hinterrücks so schnell durchs Torwandloch gerissen, dass die Schützen Mühe hatten, so zu tun, als ob sie zum Schuss gekommen seien.

Fritz Streule hatte nicht nur die verlangten 15, sondern gleich 36 ehemalige Prinzen mobilisiert, um mit ihnen zusammen das Wiechser Prinzenlied in die Nacht zu schmettern. Jörg Wendland schaffte das Kunststück, seinem Musikverein das aufgezwungene „Heavy Metal“- Stückchen in eineinhalb Tagen so perfekt einzutrichtern, dass dem Prinzen trotz seiner Versuche, per Google ein Haar in der Suppe zu finden, die Spucke wegblieb.

Und die Ortschaftsräte überraschten bei strömendem Regen – eingehüllt in Gelbe Säcke – mit Seilgumpe à la Bonheur so sehr, dass Lothar Gisin am Mikrofon nur noch die Feststellung blieb: „Huet ab. Mit dem hämmer nit grechnet, dass ihr so g’lenkig sin. Das war Spitze, ich glaub ich spinn.“

Trotzdem fand der Prinz bei allen Wetten ein Haar im Süppchen. Auch an Wette Nummer fünf, bei der die versammelte Narrenschar gegen den Urschrei anzukommen hatte, fand er so viel auszusetzen, dass der ihm „usemme Is-Chlotz freibicklette Ursome“ in Gestalt eines Hauesteiner Landsknechts klar die Oberhand behielt.

Lothar Gisin hatte damit gerechnet. „Ich ha mir’s no halber denkt, dass unse Prinz ne wenig e Schlitzohr isch, nit ei einzigi Wett isch gwunne worde, so ne Mischt. Er het mirs grad beichtet, es war vo Anfang an si Plan. Gwinne, seit er, het me nur an Erfahrig chönne, de helle Wahn.“

Aber egal. Es seien schöne Wetten gewesen. Und zwar mit einem versöhnlichen Ende. Denn Gisin und seine Assistentin Michell Hunziker alias Stefan Dietz hatten sich zu einem Wettkönig durchgerungen, den das Volk einfach billigen musste: „Mir sin überzeugt, dass jede einzelen Applaus exakt die gliechi Lutstärki war. Das heißt so viel, dass alli zämme Wettkönig sin, jetz isch alles klar. Des wars mit unserem Wette dass. Für die restliche Fasnacht wünsch ich alle noch recht viel Spaß. Mir fiere no witter in de Bar, in de Halle bis spoht in d’Nacht. Un au in de Krone dobe wird noch viel Remmi-Demmi g’macht.“