Kreis Lörrach. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am heutigen Dienstag die 12 000 angestellten Lehrer in Baden-Württemberg zum ganztägigen Streik auf. Auch aus dem Kreis Lörrach werden Lehrkräfte beteiligt sein.

„Wir orien­tieren uns an den Landtagsabgeordneten. Sie haben die Erhöhung ihrer Altersbezüge damit begründet, dass ein Mandat im Landtag attraktiv bleiben müsse. Umso mehr haben die deutlich schlechter bezahlten angestellten Lehrer ein Gehaltsplus verdient“, schreibt Anette Eckstein, Angestelltenvertreterin der GEW Lörrach, in einer Pressemitteilung. „Der Lehrermangel in vielen Schularten ist auch eine Folge der gewachsenen Anforderungen in den Klassenzimmern. Die Arbeitgeber stehen in der Verantwortung, für bessere Arbeits­bedingungen und bessere Bezahlung zu sorgen, damit wir auch in Zukunft genügend pädagogische Profis für die Arbeit in den Schulen im Südwesten finden“, heißt es weiter.

In Baden-Württemberg werden zum Warnstreik auch verdi und die Gewerkschaft der Polizei aufrufen. In Stuttgart findet um 11.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Schlossplatz statt, weitere Kundgebungen sind in Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg geplant. Die GEW rechnet damit, dass heute mehrere tausend Unterrichtsstunden ausfallen werden. Da fast an jeder Schule im Südwesten auch angestellte Lehrer arbeiten, wird es flächen­deckend zu Unterrichtsausfällen kommen. Auch GEW-Mitglieder an Hochschulen sind zum Warnstreik aufgerufen.

Nächste Woche wird es dann laut Pressemitteilung in allen Bundesländern zu Streiks kommen. Der nächste Verhandlungstermin mit den Arbeitgebern ist am 16. und 17. Februar in Potsdam. Bundesweit sind von der Tarifrunde 700 000 Arbeitnehmer betroffen, darunter 200 000 angestellte Lehrkräfte. In Baden-Württemberg sind zehn Prozent der rund 120 000 Lehrer Angestellte. Außerdem arbeiten im Landesdienst knapp 800 Pädagogische Assistenten an den Schulen, Hunderte von Erziehern an Heimsonderschulen und mehrere zehntausend Tarifbeschäftigte an Hochschulen.