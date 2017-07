Kreis Lörrach Viel Lob und gute Noten

„Lass uns leben wie ein Feuerwerk!“: Mit diesem Lied klang die Abiturfeier der Schüler der Mathilde-Planck-Schule am Wochenende in der Wiesentalhalle in Zell aus. 83 Schüler feierten mit ihren Familien sowie mit den Lehrern ihr bestandenes Abitur.

Kreis Lörrach. In eine Zeit „zwischen gestern und morgen“, wie der stellvertretende Schulleiter, Studiendirektor Armin Bierer, es nannte, seien nun auch die Abiturienten entlassen. Er gratulierte in seiner Rede den Schülern zu ihren hervorragenden Leistungen und forderte sie auf, sich nun aktiv in die Gesellschaft einzubringen, wofür es mehr brauche als ein Zeugnis und gute Noten. Vor allem Entschlossenheit sei notwendig, denn „das Recht der Jugend ist es, nicht alles zu wissen, aber für das zu kämpfen, was man weiß“. Das Zeug beziehungsweise Zeugnis dafür hätten alle.

Insgesamt haben 21 von 83 Schülern das Abitur mit der Note 2,0 oder besser erreicht. Das sei jeder vierte Abiturient, fasste Friedrich Suderland, Abteilungsleiter der Oberstufe, die Spitzenergebnisse zusammen. Er beglückwünschte alle Schüler und erinnerte daran, dass man laut Seneca jedoch nicht für die Schule lerne, sondern für das Leben. Suderland hob das außerschulische Engagement vor allem bei der „Aktionswoche gegen Rechts“ hervor. Zwei Schülerinnen, die sich im Rahmen dieser Aktionswochen als Mentoren ausbilden ließen, riefen ihre ehemaligen Mitschüler eindringlich dazu auf, dranzubleiben.

Nach der Zeugnisübergabe und den Preisverleihungen, spielte die eigens für den Abend ins Leben gerufene Abiband auf, dann wurde den Lehrern von Schülerseite ganz offiziell gedankt und im Anschluss daran ergriffen Celine Müller und Amin Baioui das Wort. Sie hielten Rückschau auf die drei Jahre, in denen es galt, etappenartig den Gipfel zu erklimmen. Nun sei es aber an der Zeit, sich neu auf der Landkarte zu orientieren und sich neue Gipfel zu suchen.

Ein Lob erhielten Amin Baioui, Stephanie Chaves Da Silva, Madeleine König, Tamara Philipp-Bauer, Ivana Lujic, Malin Hoppe, Laura Rosentreter, Jule Haberer, Rümeysa Cam, Kirsten Weber, Mira Marie Müller, Zoe van der Hoofd, Elisa Carpanzano, Johanna Schmidt, Lia Geiger. Ein Preis für ein Abitur mit der Note 1,5 und besser ging an Julia Biedermann, Laura Müller, Melanie Kursawe, Eliane Husser, Jessica Lichetzki und Ronja Marquardt. Vorgeschlagen für die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes wurden Jessica Lichetzki und Ronja Marquardt.

Weitere Preise gingen an Jessica Lichetzki (Scheffelpreis, Deutsch), Melanie Kursawe (Preis der Volksbank Dreiländereck, Englisch/Französisch), Madeleine König (MTZ®-BIOPRO-Schülerpreis, Biotechnologie), Laura Rosentreter (Preis der DMV, Mathematik), Lina Kimmig (Kofrányi-Preis, Ernährungslehre/Chemie), Lina Kimmig und Ingo Schade (Preis der DLG, Ernährungslehre mit Chemie), Madeleine König (Alfred-Maul-Gedächtnismedaille, Sport), Jessica Lichetzki (Preis der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden für herausragende Leistungen im Fach Pädagogik und Psychologie), Maru Rudin (Sozialpreis des Fördervereins MPS Plus e.V.) sowie an die Schülerin Laura Müller (Religionspreis des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland).

Biotechnologischen Gymnasium: Florian Albert, Andrea Beck, Leyla Bouhouch, Anna Brucker, Friederike Förster, Julia Hinrichsen, Malin Hoppe, Madeleine König, Mariah Kohlbrenner, Jennifer Meier, Laura Müller, Ljubica Nikolovski, Tamara Philipp-Bauer, Patrick Pospiech, Nadine Rabah, Mashana Rahimian, Vanessa Rappenecker, Julie Ropic, Laura Rosentreter, Maru Rudin, Pia Rühle, Zoe van der Hoofd, Julia Weber, Kirsten Weber.

Ernährungswissenschaftliches Gymnasium: Celina Belstler, Lena Biegall, Michaela Birlin, Merve Güvercin, Pascal Himmel, Lina Kimmig, Laura Lehmann, Milena Lehmann, Laura Platonova, Daniel Rohrbach, Ingo Schade, Alicia Sicola, Elisabeth Weinbender.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Amin Baioui, Livia Bartetzko, Julia Biedermann, Jonas Bollhöfer, Anja Bürgin, Rümeysa Cam, Elisa Carpanzano, Stephanie Chaves Da Silva, Celine Deinhardt, Isabella Ekgardt, Alina Engel, Lia Geiger, Laura Geiser, Jule Haberer, Laura Marie Hofmann, Eliane Husser, Aline Jebautzke, Ariane Koch, Lea Kranz, Melanie Kursawe, Jessica Lichetzki, Ivana Lujic, Tabea Malluschke, Ronja Marquard, Jonas Mehlin, Ansheli Merten, Sascha Meyer, Sarah Mörgelin, Laura Mrugella, Céline Müller, Mira Marie Müller, Simon Oppermann, Janina Pfeil, Jasmina Rahmanovic, Kiara Rasch, Larissa Rhein, Katharina Schenkel, Johanna Schmidt, Adriano Schmitt Salazar, Heiner Schmittel, Lisa Schmitz, Stephanie Schneider, Lukas Stehle, Ria-Sophie Tecklenburg, Anne-Marie Topel, Heike Volk, Melina Widmer, Jessica Susanne Wiepcke