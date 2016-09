Kreis Lörrach (dv). Wie es mit den deutschen Filialen der Schweizer Modemarke Charles Vögele weitergeht, steht noch nicht fest. „Im Moment passiert noch gar nichts“, erklärt Nicole Borel, Unternehmenssprecherin auf Nachfrage. Das Modeunternehmen kündigte gestern an, dass der italienische Modekonzern OVS (ausgesprochen: Oviesse) das kriselnde Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon übernehmen will. Dabei handele es sich jedoch nur um Übernahmepläne der Schweizer, österreichischen sowie ungarischen Filialen. Der Verkaufsprozess der Aktien des Modeunternehmens sei erst im Dezember abgeschlossen, teilt Borel mit. Laut Vereinbarung würde im Fall des Verkaufs der gesamten Gruppe ein „europäischer Retailer“ neuer Besitzer der insgesamt 284 in Deutschland existierenden Vögele-Filialen werden, verkündet die Sprecherin. Demnach sei die Zukunft der deutschen Filialen in der Schwebe. Noch betreibt Vögele in der Region jeweils eine Filiale in Weil am Rhein und Schopfheim mit jeweils zehn Mitarbeitern sowie in Bad Säckingen mit neun Angestellten. Über die Verkaufspläne wurden die Mitarbeiter gestern erst informiert, sagt Borel.