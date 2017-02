Kreis Lörrach. Der erste Vogelgrippe-Fall im Landkreis Lörrach ist jetzt bei einem Schwan festgestellt worden. Das Tier verendete vergangene Woche in Schliengen, wie das Landratsamt Lörrach mitteilte. Die virologische Untersuchung hat ergeben, dass der Wildvogel an der klassischen Geflügelpest (H5N8) erkrankt war. Das Landratsamt Lörrach ordnet daher in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Ländlichen Raum die Aufstallung in den Gemeinden Bad Bellingen, Kandern, Malsburg-Marzell und Schliengen an.

Das Veterinäramt Lörrach weist alle Geflügelhalter auf folgendes hin: Die konsequente Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelbeständen ist der beste Schutz vor dieser Tierseuche. Die Allgemeinverfügung gilt ab sofort als bekanntgegeben. Sie endet mit Ablauf des 15. März, solange keine öffentliche Bekanntgabe einer Fristverlängerung erfolgt.