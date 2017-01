Von Gerd Lustig

Schäfer zu sein, ist beileibe kein Zuckerschlecken. Von Romantik, die diesem Beruf einmal nachgesagt wurde, ist schon lange keine Spur mehr. Dies wurde erneut bei der jüngsten Schäferversammlung im Landgasthaus „Maien“ in Rheinfelden deutlich.

Kreis Lörrach. Immerhin sprach aber Anette Wohlfahrt, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbands (LSV) Baden-Württemberg, der berufsständischen Vertretung der Schäfer im Land, von einem kleinen Lichtblick im vergangenen Jahr. Durch die Erhöhungen der Fördergelder von Bund, Land und EU stieg der durchschnittliche Stundenlohn eines Schäfers von 4,80 Euro auf nunmehr 6,30 Euro. „Von gesetzlichem Mindestlohn träumen wir aber weiterhin“, meinte Wohlfahrt ein wenig ironisch.

Daher sieht es auch in Sachen Nachwuchs nicht rosig aus: Pro Jahr gibt es nur etwa drei Auszubildende. Hinzukommt, dass die Berufsschule in Baden-Württemberg geschlossen und die Azubis nun nach Bayern oder nach Sachsen-Anhalt zur Ausbildung müssen. Gegründet wurde im vergangenen Jahr eine LSV-Abteilung Jungschäfer (sechs bis 25 Jahre).

Gleichwohl erhielten Landratsämter und Landwirtschaftsministerium ein kleines Lob. Denn zum Jahresende waren immerhin 88 Prozent der von Schäferbetrieben beantragten Grünland-Fördergelder bereits ausgezahlt, sprich 993 Anträge von 1038 wurden positiv beschieden. In anderen Bundesländern liege diese Quote nur bei knapp 60 Prozent, so die Geschäftsführerin.

Es werden etwa 60 000 Hektar Fläche in Baden-Württemberg mit Schafen gepflegt. Dies sind Flächen mit hohem naturschutzfachlichem Wert, welche nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) besonders artenreich und daher geschützt sind. Sie sind nur durch die Beweidung mit Schafen entstanden und können auch nur so in ihrem Zustand erhalten werden, zum Beispiel Wacholderheiden oder Magerrasen. „Schäferei ist echte Landschaftspflege“, zeigte sich Wohlfahrt stolz.

Allerdings: Zurückgegangen ist die Zahl der von den baden-württembergischen Schäfern gehüteten Schafe auch im vergangenen Jahr. Aktuell werden nur noch 214 000 Tiere gezählt, was einen erneuten Rückgang bedeutete. Die Zahl der hauptamtlichen Schäfer ging ebenfalls auf 160 zurück, das sind knapp ein Drittel weniger als noch vor zehn Jahren.

Ein wenig Hoffnung gibt es indes beim LSV selbst, was die Mitgliedschaft im Verband betrifft. Die aktuelle Zahl von 668 Mitglieder bedeute einen Zuwachs um 18 Personen. Von den hauptberuflichen Schäfern sind 96 Prozent im Verband organisiert.

Wie die Geschäftsführerin weiterhin berichtete, werde das Kolkrabenprojekt demnächst wohl nicht mehr im Programm sein. Das Projekt Wolle fiel vorerst aus der EU-Förderung heraus, weil es offenbar vergessen wurde, in die Auflistung der Naturprodukte aufgenommen zu werden. Bewegung sieht sie hingegen bei der Herdenschutzprävention hineingekommen. Auch Steillagen-Förderung sollte ihrer Meinung nach künftig einfacher werden.

Nach wie vor ein großes Problem für die Schäfer ist die gewollte Rückkehr des Wolfes, auch wenn es bislang in Baden-Württemberg noch keine Exemplare des Raubtiers gebe, das „Ländle“ aber nach wie vor Wolferwartungsland sei. Für die Schäfer bedeute dies, dass sie ihre Herden mit wesentlich höherem Aufwand schützen müssen als bisher. Allerdings seien Herdenschutzhunde in Baden-Württemberg aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht einsetzbar. „Da müssen wir weiter auf die Politik einwirken“, forderte Wohlfahrt. Und noch eine Crux: Wenn eine Herde wegen des Wolfes mehrfach ausbricht, ist keine Versicherung bereit, weiteren Schutz zu gewähren.

Letztlich legte Veterinär Volker Ast den Schäfern eine Impfung ans Herz, zumal die Blauzungenkrankheit wieder im Anmarsch sei. Das Landwirtschaftsministerium will dabei die Schafhalter im Kampf gegen die Viruserkrankung finanziell unterstützen.