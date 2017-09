Kreis Lörrach Vor der Arbeit kommt die Sicherheit

Von Adrian Steineck

Edgar Laile führt die vor ihm sitzenden Schüler gelassen und mit leisem Humor in das Thema ein. „Ich habe bereits alles falsch gemacht, was man falsch machen kann“, bescheidet er einem Zuhörer, der ihn nach eventuellen früheren Fehlern fragt. „Das riecht man dann, und der Schmerz kommt auch.“ Beim Lötprojekt im Rahmen der Summer University an der DHBW Lörrach aber ging gestern nichts schief.

Kreis Lörrach. Sieben Schüler und eine Schülerin sind an diesem Tag in das Elektrotechnik-Labor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach gekommen, um sich von Laborleiter Laile in die Technik des Lötens einweisen zu lassen. Zuvor aber gibt es die obligatorische Sicherheitseinweisung, bei der unter anderem auf die Not-Aus-Taste hingewiesen wird, die jegliche Stromzufuhr im Raum sofort unterbricht. Die Kursteilnehmer müssen mit ihrer Unterschrift versichern, dass sie die Sicherheitsschulung erhalten haben, dann kann es losgehen.

Eine Uhr wird an diesem Vormittag gelötet, eine sogenannte Solo-Clock mit einem einzelnen Display. „Wer kennt noch so etwas?“, fragt Laile und hält eine kleine Dose hoch, in der früher Filmmaterial aufbewahrt wurde. Was so heutzutage kaum noch gebraucht wird, erfüllt einen ganz praktischen Zweck: Die Filmdöschen dienen als Halter.

Die Materialien der Uhr kennen hingegen einige der acht Teilnehmer, etwa die Widerstände. Das ist auch kein Wunder, richtet sich das Lötprojekt doch an Schüler der Klassenstufen zehn bis zwölf, die vor der Entscheidung stehen, welche Studien- oder Berufsrichtung sie wählen sollen. Das ist manchen bereits ganz klar. „Ich interessiere mich vor allem für Energietechnik“, sagt der 16-jährige Tobias, der das Gymnasium in Schweinfurt besucht. „Ich bin auf Besuch hier“, erklärt er schmunzelnd. Bei Svenja Jung, der einzigen Frau beim Lötprojekt, ist das Interesse ebenfalls stark ausgeprägt. „Eigentlich haben mich technische Dinge schon immer fasziniert“, stellt die 17-Jährige, die das Technische Gymnasium in Lörrach besucht, fest.

Dass die Angebote Männer stärker ansprechen als Frauen, ist für Laile nicht ungewöhnlich. „Üblicherweise liegt die Frauenquote bei 20 Prozent“, sagt der Laborleiter. Speziell für Frauen gibt es den Girls-Day der DHBW im Frühjahr.

Die Kurse der Summer University, die während der Sommerferien stattfinden und gemeinsam mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) Südbaden angeboten werden, können von bis zu 20 Schülern besucht werden. Es gibt Kurse aus den drei großen Disziplinen der Technik, wie Laile sie nennt: Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik.

Heute geht die Summer University mit Ratschlägen für das Schreiben von Bewerbungen zu Ende. Das nächste große Projekt, bei dem die DHBW vertreten ist, sind die Science-Days, die im Oktober im Europa-Park Rust stattfinden. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.dhbw-loerrach.de.