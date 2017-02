Kreis Lörrach. Gefördert durch den Europäischen Sozialfonds starten die Kliniken des Landkreises Lörrach ein umfangreiches, außergewöhnliches Personalentwicklungsprojekt für rund zwölf Prozent ihrer Mitarbeiter. Damit sind sie Vorreiter im regionalen Gesundheitswesen, geht aus einer Pressemitteilung der Kreiskliniken hervor.

170 Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen und Standorten der Kreiskliniken erhalten die Möglichkeit, sich an zehn Tagen über einen Zeitraum von sechs Monaten intensiv mit einem breiten Spektrum an Themen zu befassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Schulung der in neun Gruppen aufgeteilten Mitarbeiter wird in drei Jahren abgeschlossen sein.

Im Zentrum stehen dabei zwei Gedanken: Zum einen will man den Mitarbeitern eine besondere berufliche Weiterentwicklung ermöglichen und so deren Zufriedenheit und die Attraktivität der Kreiskliniken als Arbeitgeber erhöhen. Zum anderen braucht ein Unternehmen für eine positive Zukunftsentwicklung Mitarbeiter, die diese Zukunft in ihrem Arbeitsumfeld aktiv entwickeln, gemeinsam gestalten und gerne Verantwortung übernehmen, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund taufte man das Projekt „Wir Zukunft – entwickeln, gestalten, verantworten“.

Möglich wird die umfangreiche Qualifizierung durch Fördermittel des Europäischen Sozialfonds (ESF). „Wir haben das Projekt ‚Wir Zukunft‘ in Zusammenarbeit mit der Business Academy Marburg, einem Transfer-Institut der Steinbeis-Hochschule Berlin, beim ESF eingereicht und freuen uns sehr über dessen positives Votum“, berichtet Gertrud Frommherz, Leiterin der Akademie Bildung & Beratung der Kreiskliniken.

Im Kontext des geplanten Zentralklinikums kommt das Projekt den Kreiskliniken und ihren Mitarbeitern besonders zugute.

Zu den Themen der Qualifizierung gehören Struktur und Organisation, Kommunikation und Information, Kommunikation und Team, Interkulturelle Kompetenz und genügend Raum für Reflexion. Hinter diesen abstrakt klingenden Begriffen steckt gerade für das komplexe System Krankenhaus viel Bedeutung. Hier arbeiten viele Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen und kultureller Hintergründe an einer gemeinsamen Aufgabe: die Versorgung der Patienten.

Dass mit den Kliniken des Landkreises Lörrach ein Bewerber aus dem Bereich Krankenhaus den Zuschlag des Europäischen Sozialfonds erhalten hat, ist laut Pressemitteilung ungewöhnlich. Im regionalen Gesundheitswesen sind die Kreiskliniken des Landkreises Lörrach damit Pioniere.

Ziel des Projekts „Wir Zukunft“ ist eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen von Ärzten über Mitarbeiter des Pflege- und Funktionsdienstes, der Sekretariate oder Einrichtungen wie Labor und Apotheke bis hin zu Verwaltung, Technik oder Reinigung.