Kreis Lörrach Vorstand im Amt bestätigt

Kreis Lörrach. Die Arbeitsgemeinschaft der Senioren/AG 60 plus in der SPD Kreis Lörrach traf sich kürzlich zu ihrer Mitgliederversammlung im Gasthaus „Sonne“ in Schopfheim. Vorsitzender Bernd Sevecke blickte auf die vergangenen zwei Jahre der Wahlperiode zurück: Neben den monatlichen Treffen besichtigten die Mitglieder die Firma ETU in Schopfheim, die Synagoge in Lörrach, die Keßlergrube in Grenzach und das Pflegezentrum in Efringen-Kirchen. Außerdem beschäftigten sie sich mit dem Faschismus, dem Rechtsextremismus und mit Problemen der älteren Generation, wie Altenpflege in Wohngemeinschaften und der Stärkung der Fahrsicherheit im Alter.

Im Anschluss standen Wahlen auf der Tagesordnung: Alle bisherigen Mitglieder kandidierten erneut und wurden ohne Gegenstimme wiedergewählt. Dies sind Bernd Sevecke als Vorsitzender, Hartmut Brauer als Stellvertreter und Gisela Sevecke als Schriftführerin. Als Vertreter für die Landesdelegiertenkonferenz der AG 60 + in Baden-Württemberg, die am 29. Juli in Esslingen stattfindet, wurden Bernd Sevecke, Hartmut Brauer und Gisela Sevecke gewählt, und als Ersatzdelegierter Hans Asal.