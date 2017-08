Kreis Lörrach Weit über das Muss hinaus

Kreis Lörrach. Der langjährige Laborleiter der Kreiskliniken, Dr. Walter Bauersfeld, geht in den Ruhestand. Mit Dr. Roswitha Skendaj konnte eine erfahrene Nachfolgerin gewonnen werden.

Bauersfeld stand 22 Jahre im Dienst der Kliniken des Landkreises Lörrach und war Leiter des hauseigenen Zentrums für Labordiagnostik. Bauersfeld habe das Labor und sein Umfeld bei den Kreiskliniken weit über das Muss hinaus positiv geprägt. Seine Hilfestellung war von Ärzten, Pflegemitarbeitern und anderen Kollegen gefragt. Als Mitglied der Chefarztrunde und der Transfusionskommission sowie als Umweltmanagementbeauftragter erwarb sich der eloquente Redner einen guten Ruf. Die Schüler der hauseigenen Krankenpflegeschule, in welcher der scheidende Laborleiter unterrichtete, schätzten sein Fachwissen.

Bauersfeld baute die Labor-EDV neu auf und etablierte die Mikrobiologie – eine Besonderheit, auf welche die Kreiskliniken großen Wert legen, ermöglicht sie doch die zeitnahe Untersuchung kritischer Patientenproben. Besonderes Engagement widmete er der Krankenhaushygiene. So führte er den Aktionstag Saubere Hände bei den Kreiskliniken ein.

Für seine Mitarbeiter hatte Bauersfeld immer ein offenes Ohr und war, wenn nötig, auch nachts oder am Wochenende für sie erreichbar. Die Fluktuation in seiner Abteilung ging gegen Null. Bei Dienstjubiläen ehrte er seine Mitarbeiter jeweils mit einer sehr persönlichen Rede.

Bauersfeld hatte in Stuttgart Chemie studiert, promoviert und als Assistent am Zentrallabor der Städtischen Krankenanstalten Esslingen seine Anerkennung zum Klinischen Chemiker erworben. Noch von Esslingen aus hatte er an den Planungen für das Labor im Kreiskrankenhaus Lörrach gearbeitet, das er dann in den Anfängen in Lörrach aufbaute. Später führte er die Labors aus dem St. Elisabethen-Krankenhaus und den Kreiskrankenhäusern Rheinfelden und Schopfheim am Standort Lörrach zusammen.

Mit Dr. Roswitha Skendaj konnten die Kreiskliniken eine erfahrene Nachfolgerin gewinnen, die ihre Stelle im Dezember vergangenen Jahres angetreten hat. Skendaj ist seit 30 Jahren in der Labormedizin tätig. Zuletzt wirkte die 51-Jährige als Fachbereichsleiterin in der Klinischen Chemie im Unispital in Basel.