Kreis Lörrach Weiter auf der Erfolgsspur

Von Michael Werndorff

Das passende Wetter hat der Regio-Messe ein sehr gutes erstes Wochenende beschert, wie die Verantwortlichen Natalia Golovina und Thomas Platzer gestern bei einem Pressegespräch sagten. Mehr als 20 000 Interessierte besuchten am Samstag und Sonntag die Lörracher Regio-Messe.

Kreis Lörrach. Rund 500 Aussteller haben bis gestern insgesamt 29 000 Besucher aus nah und fern nach Lörrach gelockt, zeigte sich Golovina sehr zufrieden. Das Ziel, neues Publikum anzusprechen, ging zudem in Erfüllung, verwiesen die Messemacher auf die Sonderschau „Vom Vintage verweht“, die vorab in den sozialen Netzwerken beworben wurde und bei den Besuchern auf große Resonanz stieß. „Das hat Schwung ins Messegeschehen gebracht“, kommentierte Golovina den Erfolg. Dadurch konnte auch beim Publikum, das eigens für die Sonderschau US, Cars, Bikes & Custom kam, Anreize geschaffen werden, die Regio-Messe zu besuchen, wie Platzer ergänzte. Zufrieden und regelrecht beflügelt hätten sich auch die Aussteller der Sonderschau „Vom Vintage verweht“ gezeigt. „Diese haben schon neue Ideen und Konzepte für die Ausgabe im kommenden Jahr“, sieht Golovina das Konzept auf der Erfolgsspur.

Die Ausrichtung der Messe in Richtung einer Verbrauchermesse für die ganze Familie und die neuen Akzente in Form von speziellen Sonderschauen zahle sich auch in diesem Jahr aus, sagten die Messeverantwortlichen.

So sah man am Wochenende unter den Besuchern viele Familien und mehr junge Leute, zeichnet sich laut Golovina ein neuer Trend ab. Rund 40 Prozent der Besucher sind laut Befragung im Alter bis 40 Jahre. Das sei eine Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem zeigte die Befragung, dass rund 33 Prozent der Besucher aus Lörrach und den Ortsteilen kommen und 59 Prozent aus einem Umkreis von 50 Kilometern.

Die Verantwortlichen haben die Besucher auch nach Stärken und Schwächen der Messe befragt. Hier zeigte sich, dass das unüberschaubare Gelände negativ zu Buche schlägt sowie auch „nervige“ Aussteller. Diese, so Platzer, würden vom Messeteam diesbezüglich sensibilisiert. Was die Unübersichtlichkeit angeht, könne aber nur bedingt gehandelt werden, erklärte Golovina.

Am Freitag startet in Halle 12 die Wechselmesse „Regio(n) Lörrach“, wo sich Aussteller aus Lörrach und der Region präsentieren werden. Am Samstag steht dann der Tag der Tracht an. Alle Besucher, die in Tracht zur Messe kommen, erhalten kostenlosen Eintritt. Nicht zuletzt dürfte auch die „Oldierama“ am letzten Wochenende das Publikum begeistern.