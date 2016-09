Im Rahmen der landkreisweiten Kampagne „Leben mit Demenz“ gab Altenpflegerin Elfriede Marino am Mittwochabend im Bernhardheim Höllstein auf anschauliche und humorvolle Weise „Tipps und Infos für den Umgang mit Menschen mit Demenz“. Von Silvia Waßmer Kreis Lörrach. Demenz ist nicht gleich Demenz. Zwar seien rund 60 Prozent aller Betroffenen an der primären, unheilbaren Demenzform Alzheimer erkrankt, doch daneben gebe es auch noch andere, sekundäre Formen der Krankheit. Diese können durch Diabetes, Stoffwechselstörungen oder Herzerkrankungen entstehen, erklärte Marino. Deshalb riet die Referentin: „Schauen sie gut hin und nehmen sie die Diagnose Demenz nicht einfach hin.“ Gebe es doch 100 verschiedene Arten der Erkrankung. Alzheimer selbst verlaufe in drei Phasen: Leicht, mittel und schwer – wobei die einzelnen Stadien schleichend ineinander übergehen. In der erste Phase, die bis zu 15 Jahre gehen kann, „spüren die Menschen, dass etwas nicht mehr mit ihnen stimmt“, sagte Marino. Der Betroffene verliere immer mehr sein Ich und könne den Alltag nicht mehr bewältigen. „Nach und nach gehen alle Fähigkeiten, die wir einmal erlernt haben, bei dieser Krankheit verloren“, schilderte die langjährige Altenpflegerin und Fachkraft für Gerontopsychiatrie den weiteren Verlauf. Sie fasste zusammen: „Die Welt dreht sich zurück.“ Anschaulich verdeutlichte sie die Problematik weiterhin am Beispiel eines Bücherregals: Im Laufe eines Lebens fülle sich dieses mit vielen verschiedenen Lebensbüchern. Diese enthalten unterschiedliche Erfahrungen und Erinnerungen. Die Demenz nehme nun aus diesem Regal wahllos Bücher raus oder vertausche sie – je nach Art der Krankheit. Alzheimer jedoch sei wie eine Stufe: „Was einmal gelöscht wurde, ist unwiederbringlich verloren.“ Angehörigen riet die Referentin, sich bei der Betreuung von Erkrankten professionell helfen zu lassen. Außerdem erläuterte sie einige Grundregeln, die den Umgang mit Demenzkranken erleichtern können: So sollten sich Angehörige auf jeden Fall darüber informieren, was sie erwarte. Könnten sie dem doch dann besser begegnen und schütze es sie auch davor, von den Betroffenen zu viel zu verlangen. Weiterhin sollten sie unter anderem vermeiden, den Erkrankten Fragen zu stellen – gerieten diese dadurch doch in Bedrängnis – oder umzuziehen. Da mit Voranschreiten der Demenz auch die Sprache verloren gehe, sei es zudem wichtig, weiter mit den Betroffenen zu sprechen. Auch Konflikte lassen sich mit Erkrankten nicht mehr austragen. Deshalb schlägt die Referentin vor, in diesem Fall den Kranken entweder abzulenken oder den Raum zu verlassen. Außerdem sei es wichtig, die Selbstständigkeit des Betroffenen zu fördern und ihn in Unternehmungen miteinzubeziehen. Darüber hinaus riet sie: „Begleiten Sie die Menschen in ihre Welt. Gehen Sie mit ihnen in die Vergangenheit.“ Hilfreich dabei seien Biographie-Arbeit und der Einsatz von Schlüsselwörtern. Wolfgang Deschler, Vorsitzender des St. Vinzenzverein Höllstein – neben dem evangelischen Alten- und Krankenpflegeverein Höllstein und der Sozialstation Schopfheim Mitorganisator der Veranstaltung – dankte für die Einblicke in die Krankheit „Demenz“ und fasste das Fazit: „Wir müssen die Menschen in dem Lebensbuch abholen, das noch im Regal steht.“