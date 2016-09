23:53 Einigung bei Verhandlungen über Erbschaftsteuer-Reform

23:48 Massiver Stromausfall legt Puerto Rico lahm

San Juan - Ein massiver Stromausfall hat weite Teile der Karibikinsel Puerto Rico lahmgelegt. Von der Panne an zwei Starkstromleitungen seien Kunden auf der gesamten Insel betroffen, teilte der Energieversorger AEE mit. Laut einem Bericht der Zeitung "El Nuevo Día" sind 1,5 Millionen Menschen in dem US-Außengebiet ohne Strom. Offenbar hatte ein Feuer in einem Umspannwerk den Stromausfall ausgelöst. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

23:46 Bund und Länder einig über Erbschaftsteuerreform

Berlin - Bund und Länder haben sich ich auf einen Kompromiss für die umstrittene Reform der Erbschaftsteuer verständigt. Das verlautete am Abend aus Verhandlungskreisen in Berlin.

23:23 Dow nach Fed-Zinsentscheid deutlich im Plus

New York - Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat den New Yorker Aktienmarkt aus seiner Lethargie gerissen. Der Dow Jones zog vor allem in der letzten Handelsstunde deutlich an und schloss 0,90 Prozent höher bei 18 293,70 Punkten. Der Euro legte nach dem Fed-Zinsentscheid deutlich zu und wurde zuletzt mit 1,1191 Dollar gehandelt.