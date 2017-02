Für interessierte Frauen und Männer bietet die Agentur für Arbeit Lörrach am Donnerstag, 9. März, kostenfrei telefonische Beratung rund um den beruflichen Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder Pflege von Angehören.

Kreis Lörrach. Ina W. aus Schopfheim ist 30 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und wollte nach ihrer familiären Auszeit gern wieder ins Berufsleben einsteigen. Sie hatte viele Fragen und war unsicher, wie sie den Wiedereinstieg neben der Familie realisieren sollte. Die junge Mutter hat nie eine Ausbildung gemacht und arbeitete zwischen den Erziehungszeiten der Kinder als Helferin im Einzelhandel.

Den eigenen Kindern mit gutem Beispiel vorangehen

Über die Wiedereinstiegsberatung der Agentur für Arbeit verfestigte sich ihr Ziel: Endlich einen Berufsabschluss nachholen, auf eigenen Beinen stehen und den Kindern mit gutem Beispiel vorangehen. Ihre Beraterin schlug ihr nach Einschätzung ihrer persönlichen Situation eine Umschulung zur Kauffrau für Büromanagement bei der DHV in Teilzeit vor, die Ina W. aktuell besucht und Anfang 2018 abschließen wird. „Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, war mir wichtig.“

„Mehr als 3000 Jobs sind unbesetzt. Unsere Unternehmen haben einen hohen Bedarf an Fachkräften und es wird zunehmend schwieriger, diesen zu decken. Uns ist es wichtig, dass wir jedes Potenzial nutzen und Menschen, die sich aktuell noch in der Familienphase befinden, zur Rückkehr in das Berufsleben ermutigen“, erklärt Norbert Sedlmair, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur.

Tipps zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Eva Faller, beantwortet im Rahmen der Telefonaktion am 9. März bereits zum fünften Mal Fragen rund um die Rückkehr ins Berufsleben und der beruflichen (Neu-)Orientierung nach der Elternzeit oder Pflege von Angehören. Themen wie die Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Berufswegeplanung sowie Qualifizierungsmöglichkeiten können besprochen werden. Auf Wunsch stellt Faller auch Kontakt zur Arbeitsvermittlung oder der Wiedereinstiegsberatung her.

Kostenfreie Beratungsnummer: 0800/4555500, Kennwort: „Telefonaktionstag“ und Nennung des Wohnorts