Kreis Lörrach Wildtiermonitoring als Chance

Das seit zwei Jahren geltende Jagd- und Wildtiermanagementgesetz treibt die Jäger im Landkreis Lörrach nach wie vor um. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung in Liel deutlich. Besonders das Fütterungsverbot und die mögliche Fütterungskonzeption gehören nach wie vor zu den Reizthemen bei der Kreisjägervereinigung.

Kreis Lörrach. Der Kreisverein „Badische Jäger Lörrach“ wächst weiter und zählt heute 739 Mitglieder. Insgesamt wurden bisher im Landkreis rund 1000 Jagdscheine gelöst. Zwar ist die Jagd immer noch eine Männerdomäne, der Frauenanteil steigt aber auch in den Jagdrevieren kontinuierlich an, wie bei den Jägerprüfungen in den vergangenen Jahren deutlich wurde. Erfreulich auch der steigende Anteil an jungen Menschen, die sich der Jägerei mittlerweile verschrieben haben.

Bürokratisches Monstrum

Das neue Landesjagd- und Wildmanagementgesetz sei geprägt von einer Fülle von Konsequenzen, kritisierte Kreisjägermeister Dietrich Brombacher trotz neuerlichen Änderungen im vergangenen Jahr an dem zwei Jahre jungen Gesetz. Besonders das Verbot der Fütterung für das Schalenwild als auch die nach dem neuen Gesetz aufwändig gestaltete Fütterungskonzeption in den Hochlagen-Revieren führten bei den Jägern nach wie vor für Verdruss und Ärger. „Es ist immer noch ein bürokratisches Monstrum“, urteilte der Kreisjägermeister. Trotzdem habe man vier entsprechende Konzeptionen für Flächen von jeweils etwa 2500 Hektar ausgearbeitet, aber wegen des Aufwands noch nicht abschließen können, sagte Brombacher. „Wir haben Verständnis für diejenigen, für die der Aufwand nicht akzeptabel ist“, führte der Kreisjägermeister weiter fort. Deshalb habe die Jägervereinigung den Antrag an die Landesregierung gestellt, die neue Fütterungsregelung abzuschaffen und zur nach Ansicht Brombachers alt bewährten Regelung zurückzukehren, wie sie bereits beim Politiker-Stammtisch im Rahmen der Regio-Messe in Lörrach gefordert worden sei.

Schützenhilfe aus Politik

„Wir bekommen dazu Schützenhilfe vom Bundestagsabgeordneten Armin Schuster“, kündigte der Kreisjägermeister an. Er habe sich bereit erklärt, die Argumente der Kreisjägerschaft auf Landesebene weiterzuleiten. Entsprechende Unterstützung habe auch der Landesjägermeister zugesagt, ergänzte Brombacher.

Dialog mit Landwirten

„Wiederbelebt“ wurde nach den Worten Brombachers auch der Dialog zwischen dem Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und den Jägern. Über den Sinn und Wert des Wildmonitorings für die Arbeit der Jäger referierte der Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverbandes, Erhard Jauch.

„Monitoring ist keine lästige Pflicht“, sagte Jauch, „sondern eine Chance für die Zukunft der Jagd, die Bejagbarkeit der Arten und das Bild des Jägers in der Öffentlichkeit.“

Kontakt: Badische Jäger Lörrach, Spittelrain 12, Efringen-Kirchen, E-Mail kjm@ badische-jaeger-loerrach.de

Vorsitzender: Dietrich Brombacher (Kreisjägermeister)

Mitglieder: 739, davon 24 Neuzugänge im vergangenen Jahr (plus 3,4 Prozent)

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hubertus Bley, Walter Hölzle, Walter Müller, Dr. Elisabeth Schaffhausen, Günther Schmiederer, Hans Schweikert, Werner Stein, Dr. Erich Todtenhaupt, Eva Todtenhaupt, Fritz Trefzer, Dieter Trimpin und Horst Wezel

Für 25 Jahre: Werner Brombacher, Hans Büchelin, Karlfrieder Graf, Tim Gresslin, Bernd Krumrey, Wolfgang Maier, Josef Schneider, Claudia Senn, Bernd Wassmer, Dr. Rainer Wirth und Hartmut Zengerle.

Ehrenamt: Für 25 Jahre aktives Ehrenamt bei den Jagdhornbläsern wurde Bernd Wassmer ausgezeichnet.

Jagderfolge: Als erfolgreichste Raubwildjäger wurden Bernd Kiefer, Thomas Müller und Lorenz Wissler ausgezeichnet, dem auch die Auerwild-Nadel des Landesjagdverbands verliehen wurde