Die Suche nach einem zweiten Standort für das Landratsamt scheint weit fortgeschritten. Im Gespräch mit Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigte sich das Stadtoberhaupt zuversichtlich, mit dem MMZ-Areal einen geeigneten Standort gefunden zu haben. Bevor die Planung starten kann, müssen die politischen Gremien noch grünes Licht geben. Von Michael Werndorff Kreis Lörrach. Für die Nutzung des 1,4 Hektar großen MMZ-Areals, einer kommunalen Flächenreserve, haben Stadt und Landratsamt weitgehendes Einvernehmen über das Flächenprogramm erzielt. Neben einer Wohnbebauung, die etwa 80 bis 100 Wohnungen umfassen könne, wäre auch ein Behördenneubau umsetzbar, wie Lutz erklärte. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, kommentierte der OB die bisherigen Gespräche zwischen Stadt und Landratsamt. Im Grunde habe man sich weitgehend einigen können, das Vorhaben sei politisch indes noch nicht abgesegnet. Nun seien Kreistag und Gemeinderat im Entscheidungsprozess gefragt, erläuterte Lutz das weitere Vorgehen. Im Vorfeld wurden unterschiedliche Standorte geprüft, unter anderem auch das Innocel-Quartier. Wert habe man bei der Suche auf die Nähe zum Standort des Landratsamts in der Palmstraße gelegt, daher sei das MMZ-Areal geeignet. Weil dort Wohnraum entstehen soll, könne der Neubau am zweiten Standort aber nur so viel Fläche, wie wirklich nötig, einnehmen, erklärte der Oberbürgermeister. Zudem könnten dort Reserveflächen für die Behörde nicht vorgehalten werden, hieß es weiter. Im Oktober vergangenen Jahres erklärte Gerhard Blattmann, Leiter des Fachbereichs Planung und Bau im Landratsamt: Um die Bedürfnisse umsetzen zu können, sollte das Grundstück eine Größe von rund 6000 Quadratmeter haben und auch den Anforderungen zur Umsetzung der kurzen Wege und einen guten ÖPNV-Anschluss haben.“ Dieser Anschluss sei gegeben, erklärte Lutz gestern. Derzeit wird das MMZ-Areal als Parkfläche genutzt, auf der rund 300 Fahrzeuge Platz finden. Im Zuge der Bebauung werden die Stellplätze wegfallen, die Tiefgarage des neuen Behördenbaus soll aber laut OB Synergieeffekte erzeugen. Insbesondere am Wochenende und abends könne die Garage von Autofahrern genutzt werden. „Das ist eine Win-Win-Situation, die es bei einer reinen Wohnbebauung nicht geben würde“, betonte Lutz. Und: „Für die Stadt ist es eine Pflicht, einen guten Standort zu finden.“ Das Landratsamt gibt sich noch bedeckt und hat angekündigt, über den Sachstand im Gremium der Oktobersitzung zu berichten. Für eine mögliche Nutzung des MMZ-Areals sind nach Kenntnis des Landratsamtes ein städtebaulicher Wettbewerb und eine Beplanung des Geländes erforderlich. Darüber müsse die Stadt Lörrach entscheiden, unter anderem mit Beteiligung des Gemeinderats, wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Für die Behörde wäre es für den Fall der Nutzung des MMZ-Areals wichtig, dass alle Verfahren möglichst schnell in Gang gesetzt werden. Denn schon nächstes Jahr läuft der Mietvertrag für das Gebäude 3 aus. Derzeit werde intensiv nach einer Zwischenlösung gesucht, hieß es.