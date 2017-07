Kreis Lörrach „Wir wollen Brücken bauen“

Von Michael Werndorff

In 121 Ortschaften, Gemeinden und Dörfern im gesamten Landkreis Lörrach will die Ahmadiyya-Gemeinde ab Samstag über ihre Lehre und Auffassung des Islams informieren. Gestern haben die Verantwortlichen im Rahmen einer Medienkonferenz über ihre Absichten und Beweggründe informiert.

Kreis Lörrach. Missverständnisse und Vorurteile: Mit diesen Worten beschreibt Imam Umar Shakel das Verhältnis von Islam und Teilen der Bevölkerung. Aus diesem Grund betreibt die Ahmadiyya-Gemeinde eine deutschlandweite Aufklärungskampagne, die auch im heimischen Kreis Station macht und das Bild eines aufgeklärten und friedlichen Islam verbreiten will.

„Wir wollen Brücken bauen, und das geht nur über den Dialog“, erklärte Sajad Butt, in Baden-Württemberg zuständig für den interreligiösen Dialog, vor Medienvertretern im Lörracher Alten Wasserwerk. Die Kampagne unter dem Motto „Muslime für Frieden, Freiheit & Loyalität“ soll helfen, den nichtmuslimischen Mitbürgern zu vermitteln, dass die Ahmadi-Muslime im Einklang mit ihren Glaubenssätzen sich zu Deutschland bekennen und ihren Beitrag für die Schaffung des Friedens weltweit leisten. Ahmadi- Muslime, die in der BRD rund 30 Moschen haben, stünden laut Shakel zum Grundgesetz der Bundesrepublik und würden sich loyal gegenüber ihrem Land verhalten. Verteilt wird ein Infoflyer, welcher der „reinen Information zur Erlangung über Wissen des wahren einzigen Islam ohne seine Verkrustungen“ dient, hieß es gestern. Vorab habe man sich an die Presse gewandt, um über die Kampagne zu informieren, denn von radikalen islamischen Gruppen, die im Rahmen von Koranverteilaktionen Schlagzeilen machen, will man sich vehement abgrenzen.

Dass die öffentliche Wahrnehmung des Islam so schlecht sei und laut einer Umfrage jeder zweite Deutsche Angst vor der Religion habe, sei auf die Untaten von Muslimen, aber auch die Medien zurückzuführen, machte Shakel deutlich. „Die Menschen definieren den Islam falsch, weil sie sich nicht in den Hauptquellen unserer Religion informieren.“ Daher biete die Gemeinde an ihren Ständen ausführliche Informationsbroschüren an, betonte der Imam.

Während der Austausch mit Andersgläubigen gut laufe, stehe es um den innerislamischen Dialog indes schlecht, verwies Shakel auf verschiedene Religionsströmungen, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hätten. „Wir müssen noch eine Debattenkultur entwickeln“, sieht Butt Handlungsbedarf.

Dass die Ahmadis auch kritisch betrachtet werden, zeigt sich bei weiteren Recherchen: Die verstorbene Kölner Erziehungswissenschaftlerin Hiltrud Schröter hat sich intensiv mit der Gemeinde beschäftigt und diese als Sekte eingestuft, deren Ziel „die Einrichtung einer islamischen Ordnung auf der ganzen Welt, auch in Deutschland“ sei. In Deutschland gehören der Gruppierung etwa 35 000 Mitglieder an. In Lörrach sind es 40, wie das Lörracher Gemeindemitglied Muzzafar Ahmad auf Nachfrage sagte. Geführt wird die Ende des 19. Jahrhunderts in Indien gegründete und weltweit aktive Organisation von einem Kalifen mit einem unumschränkten religiösen Herrschaftsanspruch von London aus. Laut Wikipedia werde „die Durchsetzung des Islam – weltweit – unter Führung eines ihrer künftigen Kalifen“ angestrebt. Daran hält Ahmadiyya fest und gab 1989 zur 100-Jahr-Feier das Ziel aus, 100 Moscheen innerhalb von zehn Jahren in Deutschland zu bauen. n Die Gemeinde lädt zu einem Vortrag „Stoppt den Terror“ am Mittwoch, 26. Juli, ab 19 Uhr in das Dreiländermuseum ein. Dort können Interessierte Fragen stellen.