Kreis Lörrach Wirkungsvolle Unterstützung für Krebspatienten

Kreis Lörrach. Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt die Einrichtung einer Krebsberatungsstelle im Kreis Lörrach, wie die Fraktion gestern mitteilte. Die Bildung von Krebsberatungsstellen für besondere Fallkonstellationen dürfen laut Antrag in der aktuellen Gesundheitsdiskussion als „State of the art“ gesehen werden und sind in ihrer vielfältigen Wirkungsweise eine wirkungsvolle Unterstützung für die rein medizinische Betrachtung dieser Krankheit. Insofern hat die Beratungsstelle Freiburg als die nächstliegende für die Kreise Lörrach und Waldshut etwa 460 Klienten pro Jahr, wobei bei den auftretenden Beratungsfällen fünf bis sechs Prozent aus den Kreisen Lörrach und Waldshut zusammenkommen.

Nach Einschätzung der Deutschen Krebshilfe gibt es jährlich etwa 800 Neuerkrankungen in unserer Raumschaft, wie Fraktionsvorsitzender Klaus Eberhardt schreibt. Dabei ist davon auszugehen, dass das schwerwiegende Krankheitsbild auch in erheblichem Umfang Jahrgänge betrifft, die eine besondere Verantwortung im Leben, beispielsweise für Familie und Einkommensgewinnung, übernehmen. Insofern ist eine zusätzliche psychologische wie auch soziale Betreuung als Aufgabe der Krisenintervention mehr als angezeigt. Das Erfordernis der Dezentralität zeigt sich unter anderem dadurch, dass die Krebsberatungsstelle in Freiburg eine Außenstelle in Emmendingen gegründet hat. Für eine Einstiegsphase wäre bei einer Außenstelle beispielsweise eine 14-tägig wiederkehrende Sprechstunde über eine Tageshälfte denkbar, sodass der finanzielle Aufwand beherrschbar ist, heißt es in der Antragsbegründung weiter.

Die Deutsche Krebshilfe setzt sich für eine Regelfinanzierung ein und sieht aber eine Erfolgsmöglichkeit erst in den kommenden Jahren. In Einzelfällen ist nicht gewährleistet, dass die Krankenkassen die Beratung übernehmen. Im Landkreis Lörrach gibt es eine Ärztin, die über eine entsprechende Fachausbildung als psychoonkologische Ärztin qualifiziert ist. Sie behandelt überwiegend aber nur Privatpatienten, schreibt Eberhardt.

Bereits 2011 hat das Krebsforschungszentrum ein Angebot an die OSP (Kreiskliniken, St. Elisabethen-Krankenhaus, Onkologiepraxis Dreiländereck) unterbreitet, eine Krebsberatungsstelle einzurichten. Dies wurde von den Geschäftsführungen abgelehnt. 2015 gab es seitens des Landes offensichtlich ein Finanzierungsangebot zum Aufbau von Krebsberatungsstellen für eine Anschubfinanzierung. Dies wurde nach Bekunden der Krebsselbsthilfegruppe ebenfalls ausgeschlagen. Im Zusammenhang mit einer Neubelebung der Qualität der Gesundheitsversorgung im Landkreis Lörrach halten wir den Ausbau der Krebsberatung für dringend angezeigt. Dabei sollten verschiedenste Wege und Organisationsformen untersucht werden.