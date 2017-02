Die Erwartungen über den weiteren Verlauf der Konjunktur sind bei den Unternehmen in der Region der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK) leicht positiv, in der Industrie gar wesentlich zuversichtlicher als in den vorangegangenen Monaten. Der von der IHK errechnete Index für das Konjunkturklima in der Region verharrt mit 136 Punkten weiterhin auf einem hohen Niveau.

Kreis Lörrach. In der aktuellen Umfrage der IHK bestätigen die Unternehmen mit ihren Aussagen, dass es der Wirtschaft in der Region zum Jahreswechsel gut geht. „Mit einem Wert von 155 Punkten liegt der entsprechende Indikator für die Geschäftslage auf einem höheren Niveau als in den vorangegangenen Monaten“, sagt Alexander Graf, Leiter Geschäftsfeld Standortpolitik und zuständig für die Konjunkturumfrage bei der IHK. Insgesamt beurteilen 36 Prozent der teilnehmenden Betriebe ihre momentane Geschäftslage als befriedigend, rund 59 Prozent als gut und knapp fünf Prozent als schlecht. Werte, die in der Region im Vergleich zum Landesschnitt deutlich besser sind.

Die aktuelle Geschäftslage der Industrieunternehmen in der Region hat sich – verglichen mit der Situation vor einem Jahr – verbessert. So stieg in dieser Zeitspanne der Anteil der Unternehmen, welche die Geschäftslage mit „gut“ bezeichnen von 45 auf 51 Prozent. Bei rund 44 Prozent der Betriebe ist die Lage befriedigend, fünf Prozent stufen diese mit „schlecht“ ein. Auch mit der Ertragslage sind die Unternehmen großteils zufrieden. Hier sprechen 46 Prozent der Industrieunternehmen von einer guten und 47 Prozent von einer befriedigenden Ertragslage. Der Auslastungsgrad der Kapazitäten in der Industrie ist wieder leicht gestiegen und liegt mit aktuell rund 86 Prozent ungefähr auf Vorjahresniveau.

Aus dem Handel und dem Dienstleistungsbereich berichten 60 Prozent der Unternehmen von einer guten Geschäftslage. 35 Prozent sind mit ihrer aktuellen Lage zufrieden, fünf Prozent unzufrieden. Verglichen mit dem Vorjahresquartal zeigt sich der Umsatz in beiden Branchen jedoch rückläufig. Zwar verzeichnen 31 Prozent der Handels- und Dienstleistungsunternehmen eine Steigerung des Umsatzes gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal, bei rund 32 Prozent ist der Umsatz im Vergleich aber gefallen.

Positive Ertragslage

Sehr positiv sieht es bei der Ertragslage aus. Mehr als die Hälfte der Handels- und Dienstleistungsunternehmen beurteilen diese derzeit als gut, und mehr als ein weiteres Drittel ist mit dem Ertrag zufrieden. Die derzeitige Tendenz bei der Nachfrage zeigt sich uneinheitlich, bei mehr als der Hälfte der Betriebe ist sie gleichbleibend, bei rund 20 Prozent der Unternehmen ist ein steigendes Auftragsvolumen zu verzeichnen und bei weiteren rund 20 Prozent ist dies fallend.

Die meisten Unternehmen im Kammerbezirk sehen für die kommenden zwölf Monate positive Geschäftsentwicklungen voraus: Rund 93 Prozent der Unternehmen erwarten eine gleichbleibende oder bessere Entwicklung als in den vergangenen Monaten. Die restlichen sieben Prozent erwarten eine schlechtere Entwicklung ihrer Geschäfte. Die Erwartungshaltung bei den Industrieunternehmen hat sich weiter verbessert. So gehen aktuell mehr als ein Drittel der Unternehmen davon aus, dass sich die Geschäfte in den kommenden zwölf Monaten verbessern werden. Lediglich knapp drei Prozent kalkulieren einen Rückgang ein. Unter den Unternehmen der Dienstleistungsbranche sieht es tendenziell ähnlich aus. Im Handel gehen rund zwei Drittel der Betriebe von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. Das weitere Drittel teilt sich zu fast gleichen Teilen in Betriebe mit positiver Erwartung (19 Prozent) und negativer Erwartung (15 Prozent) auf.

Mangel an Fachkräften

Rund 25 Prozent der Unternehmen in der Region Hochrhein-Bodensee wollen die Beschäftigtenzahl vor Ort in den kommenden zwölf Monaten erhöhen. Weitere 64 Prozent beabsichtigen, die Mitarbeiterzahl in diesem Zeitraum konstant zu halten. Damit ist der Fachkräftebedarf auch zu Beginn dieses Jahres ein prioritäres Thema, das viele Betriebe umtreibt. Der Mangel an bestimmten Fachkräften ist entsprechend das von den Unternehmen in der Region am häufigsten genannte Risiko (57 Prozent) für die eigene wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten.

Darüber hinaus sehen die Händler in der Region Risiken insbesondere in den Veränderungen der Auslandsnachfrage (43 Prozent) und der Wechselkurse (36 Prozent). Hier spiegelt sich die Sorge um einen Nachfragerückgang von Schweizer Kunden wider, die dem Handel seit 2015 gesteigerte Umsätze gebracht haben. Für die Industriebetriebe sind zudem die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sowie die unsichere Auslandsnachfrage mit Risiken verbunden.