Efringen-Kirchen. Das Brunnenhock-Team in Kirchen lädt heute, Samstag, 27. August, ab 18 Uhr in den Hof der Familie Mäder beim Waage-Brunnen zu gemütlichem Beisammensein ein. Für Speis und Trank ist gesorgt. Auch Unterhaltung mit LiveMusik, organisiert von Georg Mäder, wird geboten. Der Erlös kommt der Deckung der Kosten zum Betrieb der Brunnen am Kastanienbaum und an der Waage zu Gute.

Bereits um 16 Uhr wird aufgrund des großen Interesses eine Neuauflage des am Kirchener Jubiläumsfest erstmals durchgeführten Ortsrundgangs stattfinden. Treffpunkt ist beim Waage-Brunnen. Rudi Krebs wird mit Wissenswertem und Anekdoten die 1100-jährige Geschichte des Ortsteils lebendig werden lassen. Unterwegs gibt es eine Verpflegungsstation, den Abschluss findet der Rundgang im Hof der Familie Mäder.

Wer bei Aufbau am Samstag- oder Abbau am Sonntagmorgen helfen möchte, meldet sich bei Joachim Wechlin, Tel. 07628/941089.