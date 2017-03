Kreis Lörrach Zentralklinikum: FDP fordert Straßenausbau

Kreis Lörrach. Die FDP-Fraktion im Kreistag fordert, den Ausbau des „Hasenloch“ in Lörrach und des Kreisverkehrs in Steinen im Zuge des vierspurigen Ausbaus der B 317 vorzuziehen. Hintergrund ist die Verkehrsanschließung des geplanten Zentralklinikums. Durch den Beschluss des Kreistages, ein zentrales neues Klinikum zu bauen, wird die Klinikversorgung von vier auf einen Standort konzentriert. Das bedingt teilweise weitere Entfernungen für Patienten, Besucher und Mitarbeiter, wie es in einem Schreiben der Kreis-FDP an Landrätin Marion Dammann heißt. Dieser Effekt verstärkt sich im Individualverkehr durch den schlechten Ausbauzustand der B 317 mit alltäglichen Stauzonen insbesondere am „Hasenloch“ in Lörrach und an der Kreisverkehrsanlage bei Steinen.

Der Landkreis muss dafür Sorge tragen, dass diese beiden Knotenpunkte möglichst bis zur geplanten Inbetriebnahme des Zentralklinikums – gleich, an welchem Standort dieses errichtet wird – leistungsfähig ausgebaut sind oder, besser noch, die gesamte Maßnahme des B 317-Ausbaues realisiert ist, schreibt Wolfgang Roth-Greiner. Die im Bundesverkehrswegeplan bisher dafür vorgesehenen Planungszeiten sind viel zu lang, moniert die FDP. Durch das Zentralklinikum müsse sich die Bewertung im Bundesverkehrswegeplan ändern und die Maßnahme weiter nach vorne rücken.