Kreis Lörrach Zoll wirbt um Nachwuchs

Nachrichten-Ticker

00:42 Bericht: 267 500 Syrer haben Anspruch auf Familiennachzug

Berlin - Knapp 268 000 syrische Flüchtlinge in Deutschland haben nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung derzeit einen Anspruch auf Familiennachzug. Zu diesem Schluss komme ein internes Papier der Bundesregierung, dass die Folgen des Flüchtlingszuzugs evaluiere, schreibt die Zeitung. Für die genannte Zahl von Flüchtlingen finde die Aussetzung des Familiennachzugs für zwei Jahre nach dem Aufenthaltsgesetz keine Anwendung. Sie dürften also ihre Angehörigen nach Deutschland holen.

00:15 Élyséekandidaten von links und rechts greifen Europa an

Paris - Mehrere französische Präsidentschaftskandidaten von links und rechts wollen die EU-Mitgliedschaft ihres Landes beenden. "Man muss die europäischen Verträge verlassen", forderte zum Beispiel der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon am Abend bei einer TV-Debatte vor der Wahl in zweieinhalb Wochen. Die als eine mögliche Siegerin der ersten Wahlrunde gehandelte Rechtspopulistin Marine Le Pen will ihre Landsleute über den Austritt aus der EU abstimmen lassen. Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon verteidigten Frankreichs Platz in Europa.

00:03 Viele Tote bei Gasangriff in Syrien - Scharfe US-Reaktion

Damaskus - Nach dem Giftgasangriff in Syrien haben die USA Russland und den Iran aufgerufen, ihren Einfluss auf Präsident Baschar al-Assad geltend zu machen. Assad operiere mit brutaler, unverfrorener Barbarei, erklärte US-Außenminister Rex Tillerson. Die Unterstützer Assads sollten sich keinerlei Illusionen über ihn oder seine Absichten hingeben. Bei einem der schwersten Angriffe mit Giftgas in dem Bürgerkrieg sind Aktivisten zufolge mindestens 58 Menschen getötet worden, darunter 19 Kinder und elf Frauen.

23:02 Vier Tote bei Explosionen in Feuerwerksfabrik in Portugal

Lissabon - Mindestens vier Menschen sind bei mehreren Explosionen in einer Feuerwerksfabrik in Portugal ums Leben gekommen. Das Unglück geschah laut Zivilschutz aus noch unbekannter Ursache in der Gemeinde Ferreiros de Avões, etwa 350 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Lissabon. Da noch drei bis vier Mitarbeiter vermisst würden, steige die Opferzahl womöglich noch, schreibt die Zeitung "Público". Die Explosionen geschahen kurz vor Feierabend kurz nacheinander. Ein größerer Brand wird immer noch bekämpft.

22:47 US-Börsen mit moderatem Plus - Anleger bleiben vorsichtig

New York - Die Anleger an den US-Börsen haben sich kaum aus der Deckung gewagt. Mit moderaten Gewinnen beendeten sie schließlich einen recht impulsarmen Handelstag. Der Dow Jones schloss mit plus 0,19 Prozent auf 20 689,24 Punkte. Der Kurs des Euro stieg im US-Handel wieder moderat auf 1,672 Dollar.