Kreis Lörrach Züchter klagen über Mitgliederschwund

Kreis Lörrach (was). Leider habe es auch im vergangenen Jahr „wieder einen Rückgang bei den Mitgliedermeldungen“ gegeben, informierte Kreisvorsitzender Hans-Peter Löffler bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Rassekaninchenzüchter Lörrach dieser Tage im Hausener Hasenheim. Stünden doch zehn Neuzugängen 24 Abgänge gegenüber.

Deshalb konnten nur noch 438 Mitglieder an den Landesverband Baden gemeldet werden. Und auch aktuell sehe es nicht gut aus, fügte der Vorsitzende an und prognostizierte für das kommende Jahr eine Zahl unter 400 Mitgliedern. Insgesamt besteht der Kreisverband Lörrach derzeit aus zwölf Ortsvereinen sowie einer Kreisjugendgruppe. Diese haben im vergangenen Jahr acht Jungtierschauen, eine Werbeschau, eine Kreisjungtierpokalschau, eine Tischbewertung, die Kreiskaninchenschau und „erfreulicherweise“ – so Löffler – auch wieder neun Lokalschauen durchgeführt. Das Regiotreffen der Züchter fand in Attenschwiller im Elsass statt.

Kreisschau: Im Rückblick auf die letzte Kreiskaninchenschau bezeichnete der Vorsitzende diese als „gelungen“ und dankte der Ausstellungsleitung und allen Helfern für ihr Engagement.

Erfolge: Über alle Ausstellungsergebnisse insgesamt berichtete anschließend in Abwesenheit von Zuchtwart Dietmar Scherr Schriftführerin Gabi Scherr. So nahmen an der Kreisjungtierpokalschau im Juli in Wyhlen sechs Vereine teil. Erster wurde der C219 Wyhlen vor dem C260 Schönau und dem C220 Zell. Im Dezember folgte die Kreiskaninchenschau in Weil am Rhein. 44 Verbandsmitglieder konnten sich hier über den Titel Kreismeister in verschiedenen Rassen und Farbenschlägen freuen. Den Kreissiegerpokal erhielt der C610 Haagen.

An der Badischen Landeskaninchenschau Anfang des Jahres in Offenburg nahmen vom Kreisverband Lörrach 17 Züchter in 19 Zuchtgruppen teil. Fünf von ihnen – Jörg Schreiner (Wyhlen), Artur Heimann (Haagen), Sylvain Zappelini (Haagen), Helmut Löffler (Zell) und Sarah Nagel (Hausen) – errangen dabei den Titel „Badischer Meister“. Fabian Weniger (Hausen) wurde Vizemeister. Bei der Bundesrammlerschau im Februar in Erfurt haben fünf Mitglieder des Kreisverbands ausgestellt und eine gute Bewertung erzielt.

Züchter des Jahres: Zum Züchter des Jahres wählte der Verband weiterhin Artur Heimann vom C610 Haagen.