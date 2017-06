Kreis Lörrach Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Von Adrian Steineck

Die Strukturen der Jugendarbeit in islamischen Verbänden im Landkreis waren Thema in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch. Kreisjugendreferentin Gisela Schleidt gab den Zuhörern einen Überblick über die derzeitige Situation.

Kreis Lörrach. Fünf Moschee-Gemeinden mit Jugendvorständen gibt es derzeit im Landkreis. Neben Lörrach sind Rheinfelden, Weil am Rhein, Zell-Atzenbach und Schopfheim die Standorte. Dabei handelt es sich um Moscheen der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), einer Organisation, die 1984 durch die türkische Regierung gegründet wurde und wegen ihrer Nähe zur Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert wird. Hierzu legte ein Vertreter des Kreisjugendrings dar, dass dieser Ditib grundsätzlich offen gegenüberstehe und es auch schon Kontakte gebe.

Neben Ditib unterhalten auch die Islamische Gemeinschaft Milli Görus (IGMG), die eine Moschee in Lörrach betreibt, und der Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ), der über ein Schülerwohnheim verfügt, Einrichtungen im Landkreis. Ziel jeder Jugendarbeit in diesen Verbänden sei, junge Muslime als Partner zu behandeln und eine gleichberechtigte Zusammenarbeit anzustreben, so Schleidt. „Islamische Jugendarbeit ist vielfältig“, legte sie dar. Der Schwerpunkt liege zwar auf Angeboten mit religiösen Themen, aber auch die Hausaufgabenbetreuung, Freizeitgestaltung, Sportangebote und bei der Alawitischen Jugend das Erlernen des traditionellen türkischen Saiteninstruments Saz seien von Bedeutung.

Kreisjugendreferentin Schleidt ließ auch die allgemeine Arbeit des Kreisjugendreferats Revue passieren. Neben der Erstellung von Broschüren für die Jugendarbeit wurden Vereine, Verbände und freie Träger der Jugendarbeit beraten.

Im Rahmen des Förderprogramms der Jugendarbeit im Landkreis Lörrach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 260 Projekte für Jugendliche mit einem Gesamtvolumen von 143 086,14 Euro bezuschusst.

Eine Diskussion entspann sich um die Streichung des Ferienprogramms 2018, die von Beatrice Kaltenbach-Holzmann (Freie Wähler) angesprochen und von mehreren Ausschussmitgliedern kritisiert wurde. Bernhard Escher (CDU) war der Auffassung, der Landkreis müsse es schultern können, wenn zwei bis drei Freizeiten im Jahr stattfänden. Gabriele Weber (SPD) betonte, dass es gerade für muslimische Eltern wichtig sei, zu wissen, dass es eine Ferienfreizeit auch nur für Mädchen gebe. Landrätin Marion Dammann verwies als Leiterin der Sitzung auf die Haushaltsberatungen im Herbst, bei denen dieses Thema weiter diskutiert werde.