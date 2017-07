Kreis Lörrach Zweimal glänzend

Nachrichten-Ticker

13:19 Ermittler: Busfahrer als Verursacher unter Verdacht

Münchberg - Nach dem schweren Busunglück auf der A9 in Nordbayern steht allein der gestorbene Busfahrer als möglicher Verursacher im Fokus der Fahnder, gegen andere Personen wird nicht ermittelt. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz des Busunternehmens in Sachsen, dabei wurden Unterlagen in Bezug auf den Reisebus und die beiden Fahrer sichergestellt. Ob ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnte, sagten die Ermittler nicht. Der Bus war gestern früh auf einen Sattelzug aufgefahren und sofort in Brand geraten. 18 Menschen starben, 30 wurden verletzt.

12:51 Berliner Polizei sucht mit Video nach Räubern der Goldmünze

Berlin - Mit Bildern aus Überwachungskameras will die Berliner Polizei den Räubern der aus dem Bode-Museum gestohlenen millionenschweren Goldmünze auf die Spur kommen. Die Polizei veröffentlichte ein Video, auf dem die mutmaßlichen Täter zu sehen sein sollen. Das Video zeigt drei schwarz gekleidete Personen, die ihre Gesichter unter Kapuzen, hinter Kragen und ihren Händen verbergen. Unbekannte hatten in der Nacht zum 27. März die kanadische 100-Kilo-Goldmünze "Big Maple Leaf" aus dem Bode-Museum gestohlen. Sie hat einen geschätzten Materialwert von 3,8 Millionen Euro.

12:50 Schweinekopf an deutsch-arabisches Vereinsheim geschraubt

Pfarrkirchen - Unbekannte haben in Bayern einen Schweinekopf an das Gebäude eines deutsch-arabischen Kulturvereins angebracht. Der Schweinekopf war im niederbayerischen Pfarrkirchen an die Tür des Vereinsheims geschraubt worden. Das Schwein gilt im Islam als unreines Tier, dessen Fleisch man nicht essen sollte. Zu dem Vorfall kam es schon in der Nacht zu Freitag.

12:49 Schwesig neue Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommern wird erstmals von einer Ministerpräsidentin geführt. Der Landtag in Schwerin wählte die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zur neuen Regierungschefin. Sie erhielt 40 von 70 abgegebenen Stimmen. Die 43-Jährige SPD-Politikerin tritt die Nachfolge von Erwin Sellering an, der wegen einer Krebserkrankung Ende Mai seinen Rückzug angekündigt hatte. In Mecklenburg-Vorpommern regiert eine rot-schwarze Koalition aus SPD und CDU.

12:47 Erste Opfer aus Unglücksbus zurück in Sachsen

Dresden - Nach dem Busunglück mit 18 Toten auf der A9 sind die ersten der rund zwei Dutzend Verletzten aus Sachsen aus Krankenhäusern in Oberfranken entlassen worden. Schon gestern hätten sieben Patienten die Heimreise angetreten, zumeist mit Hilfe von Angehörigen, teilte das Sozialministerium in Dresden mit. Heute sollten sechs weitere Menschen folgen, für die ein Rücktransport organisiert worden sei. Bis auf zwei Schwerstverletzte, die in Spezialkliniken außerhalb Bayerns behandelt würden, seien nach dem Unglück alle Opfer auf Kliniken in Oberfranken verteilt worden.